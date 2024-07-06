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南方澳進安宮尋根之旅 追溯50年前北方澳遷村歷史

南方澳進安宮將於9月11日至14日，舉辦「北方澳遷村50週年尋根文化之旅暨寶石珊瑚媽祖安座15週年」活動。（民眾提供）

南方澳進安宮將於9月11日至14日，舉辦「北方澳遷村50週年尋根文化之旅暨寶石珊瑚媽祖安座15週年」活動。（民眾提供）

2024/07/06 15:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳進安宮將於9月11日至14日，舉辦「北方澳遷村50週年尋根文化之旅暨寶石珊瑚媽祖安座15週年」活動，廟方今天為活動宣傳並上香祈福，希望透過媽祖遶境，與北方澳居民一起回到北方澳，追溯遷村歷史，喚起南方澳與北方澳的連結，引領「人民回鄉、神尊回宮」。

1975年，北方澳全村居民為配合國防部「龍淵計畫」興建海軍中正基地，被迫遷移到南方澳，因為搬遷緣故，漁民希望能將媽祖一同移駕，但擲筊結果，媽祖不願意離開北方澳，只能將鎮殿媽祖留在北方澳原址（現為海軍媽祖廟），並依指示在南方澳第三漁港邊重新修建一座進安宮並分靈一尊媽祖，作為居民的信仰基地。

蘇澳鎮公所指出，北方澳原本是宜蘭縣蘇澳鎮的漁業發源地，居民捕魚維生，媽祖是漁民的守護神，當年搬遷對居民來說，不僅要面臨生活適應問題，還要克服心理上的離鄉情結，然而居民們並未放棄信仰和傳統習俗，許多供奉在北方澳進安宮的神尊，也隨著信徒一起遷移至南方澳，象徵信仰和文化的延續。

2006年，1名珊瑚商人受黑面媽祖託夢，雕刻捐獻一尊全世界獨一無二的寶石珊瑚媽祖給進安宮；珊瑚媽祖高4尺8寸、重達600公斤，全身用珊瑚寶石與黃金打造。

進安宮訂9月11日至14日舉辦「北方澳遷村50週年尋根文化之旅暨寶石珊瑚媽祖安座15週年」系列活動；進安宮媽祖將在護持神尊、鑾轎與北方澳原住民陪同下，從南方澳進安宮出發，抵達北方澳進安宮。這不僅象徵神明回歸，更象徵著人民心靈重聚，讓北方澳與南方澳之間的歷史連結再次被喚醒。

鎮公所表示，這次活動不只是宗教儀式，更是對當地文化和歷史的致敬，引領「人民回鄉、神尊回宮」，彰顯信仰和社群的力量，追溯北方澳遷村歷史，讓後代子孫了解並傳承文化記憶，而透過寶石珊瑚媽祖安座15週年慶典，則是希望信眾感受媽祖庇佑，增進社區凝聚與向心力。

南方澳進安宮獨一無二的寶石珊瑚媽祖，重達600公斤，全身用珊瑚寶石與黃金打造。（廟方提供）

南方澳進安宮獨一無二的寶石珊瑚媽祖，重達600公斤，全身用珊瑚寶石與黃金打造。（廟方提供）

進安宮將舉辦尋根文化之旅，廟方今天為活動宣傳，說明活動構想，希望追溯北方澳遷村歷史。（蘇澳鎮公所提供）

進安宮將舉辦尋根文化之旅，廟方今天為活動宣傳，說明活動構想，希望追溯北方澳遷村歷史。（蘇澳鎮公所提供）

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