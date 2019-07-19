讓部落變校園 輔大創霞雲研究所進駐地方創生

2019-07-19 22:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕看上原住民部落的豐富地景與傳統文化，輔仁大學今與桃園市復興鄉霞雲里攜手，今成立「霞雲研究所」，投入教研能量，與部落共學，更引入群眾募資，幫助在地創生，盼達成「共學共創、互惠永續」成果。

「部落即是研究所！」輔大表示，今與桃園市復興區霞雲里簽署合作協議，成立「霞雲研究所」，把偏鄉部落化為校園，把大學學術與部落文化地景結合，加入社會新創技術、群眾募資等資源，把在地需求轉化成執行方案，一邊進行人才培育，一邊攜手地方創生。

輔大學術副校長袁正泰表示，取名「霞雲研究所」別具意義，與偏鄉的合作重視「共學共創、互惠永續」的理念，讓部落成為校園，將輔大的教學、研究與服務能量長期投入地方創生的實踐。

霞雲里里長楊米豐表示，原民偏鄉資源有限，但有豐富的地景與傳統文化，透過跟大學老師的合作及學生的參與，可以把外界資源帶進來，把原住民文化保存並融入台灣多元文化社會中。

復興區區長游正英期待，輔大進駐後，能更有效帶動社會大眾對原民文化與地景的保存與創生之重視。

協助挹注社會資源的度度客區塊鏈群眾募資平台創辦人莊青岳表示，透過地方創生群眾募資網站平台，將由復興區開始與輔仁大學及其它大學合作，培養大學生將在地需求轉化為募資專案的企劃執行能力。

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