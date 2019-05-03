當「部落客」拿好康 特色部落觀光等你來！

2019-05-03 12:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣擁有世界獨特的原民文化，近年積極發展部落觀光，集結多個行政部會及部落特色的「台灣部落觀光嘉年華」今起3天於台北車站中央廣場熱鬧登場，現場不僅有各種聚部落特色的商品及食品外，也有部落經典遊程體驗可以抽獎，價值最高達到1萬7000元，民眾可利用週休假日前往看新鮮、拿好康。

台灣部落觀光嘉年華已邁入第6屆，由交通部觀光局、原住民族委員會、內政部、勞動部、農委會等部會，以及全台各相關國家風景區及部落共同主辦，今天開幕儀式由太巴塱天藝文化藝術團表演阿美族熱舞進行開場，也有多國友邦代表出席力挺。

觀光局長周永暉表示，這是第一次在台北車站舉辦相關活動，台北車站每天有50至60萬旅客往來，能讓更多旅客看見部落。也希望在2025年前，每個人都有到部落當「部落客」的經驗。而今年以旅展方式呈現，也是要讓部落族人能夠近距離邀請旅人走入部落。同時今年也首次邀請平埔西拉雅人、蘭嶼達悟人、紐西蘭毛利人一起參展。

受邀致詞的尼加拉瓜代表則表示，他知道台灣原住民文化很豐富，所以他很高興跟所有人推薦，一起來這裡參加活動，他認為台灣的原住民文化應該讓世界上的人都了解，是哪種人種？有甚麼文化內容？不論是台灣人還是外國人都可以踴躍來享受。

台灣部落觀光嘉年華展期至本月5日，現場不僅可以品嘗和動手體驗原民色美食，還可動手DIY部落工藝手作，蒐集不同原民特色戳章還能換特色贈品，消費滿額還有「扭蛋禮」。此外，參與活動民眾還有機會抽中包括日月潭一日獵人、花蓮阿美族生存術、神山部落學習廚藝經典遊程等好禮。

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