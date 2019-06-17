輔大人挺反送中 港生擺攤「流動圖書館」跑台北街頭傳達理念

2019-06-17 14:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕輔仁大學學生今天發起「我在輔大 我反送中」，近200名學生中午聚集在真善美聖廣場，高舉「我在輔大 我反送中」紅底色標語，學生、教師輪流上台短講，眾人合唱「sing hallelujah」，更齊喊「挺香港、反送中，香港人民加油！」

許多港生身著別著白色花朵的黑衣，弔念日前墜樓的反送中港人，上台發言時也都緊戴口罩，擔憂日後會被中共認出或清算。

港生更現場擺攤「流動圖書館」，展示購自香港獨立書店的書籍，宗教系碩士班一年級吳同學說，希望更多台灣朋友留意香港的局勢發展，一起爭取自由、民主。

吳同學說，家人6月12日、16日站上街頭遊行，在台灣念書已經6年的她，則是努力透過各種方式，呼籲台灣人留意香港反送中的發展，過去一週「流動圖書館」已經跑了香港經貿辦事處、台北車站甚至教會等地，接下來也會至各大學、街頭擺流動圖書館，透過書本打開更多對話空間。

吳同學表示，她比較不喜歡「今日香港、明日台灣」的說法，因為好像悲觀的認為香港民主已被判了死刑，她認為現在需要的是更多的努力和鼓勵，而她也會和伙伴利用「輔大香港政改關注組」臉書粉絲頁，分享更多香港第一手消息，也鼓勵台灣人多看香港獨立媒體報導。

發起活動的廣告系大四學生吳亭臻說，各大專院校都陸續有聲援香港的行動，香港的發展也和台灣的民主發展息息相關，雖然她不是學生會、也不是異議性社團負責人，但決定發起活動，號召輔大學生聲援香港，讓港人知道大家與他們同在。

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