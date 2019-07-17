龍蝦的近親「九齒扇蝦」 台日合作成功培育幼苗

2019-07-17 12:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館、國立海洋大學共同邀請日本廣島大學的蟬蝦類幼生飼育專家、若林香織助理教授，來基隆進行龍蝦的近親「九齒扇蝦」的人工幼苗培育，經過2個多月的嘗試，首次成功在台灣建立「九齒扇蝦」的育苗技術。

海科館表示，「九齒扇蝦」又稱「蝦蛄拍仔」、「團扇蝦」或「扇蝦」，是基隆以往盛產的夜市美食，隨著海洋漁業資源的匱乏，數量與價位都受到影響。「九齒扇蝦」棲息於較深50到400公尺的砂泥底海域，這龍蝦類的生物因為幼苗期長，且食性十分特殊，人工繁殖技術一直難以突破。

海科館與海大為繁殖「九齒扇蝦」，邀請日本廣島大學的蟬蝦類幼生飼育專家、若林香織助理教授，來基隆海科館的「潮境海洋中心」進行人工幼苗培育。

執行該計畫的海科館產學交流組博士江國辰說，「九齒扇蝦」幼苗是以水母為主食，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，最後一期葉狀幼體全長約3公分，再蛻變成透明蝦苗後成為稚蝦，總共需歷時2個多月，經由這次的合作和努力，首次成功在台灣建立九齒扇蝦的育苗技術，也代表台灣在突破龍蝦幼苗培育上又邁進一大步。

海科館產學交流組主任施彤煒表示，「潮境海洋中心」是海洋生態環境監測與生物資源復育的基地，接下來將繼續致力於提升「九齒扇蝦」幼苗活存率，評估做為生物資源復育物種可行性，以豐富東北角海域「九齒扇蝦」資源，持續為實踐永續海洋的願景努力。

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