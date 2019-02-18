議員爆基隆水族館不蓋了館長「無力回天」 館長：誤傳，仍要蓋

2019-02-18 09:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員張淵翔今天凌晨在臉書上爆料，國立海洋科技博物館館長吳俊仁的任期只到2月底，吳昨天還說：「關於海洋生態展示館（水族館），他無力回天」，而市府將在水族館預定地興建大型飯店與商場，代表水族館不蓋了，在地方投下震撼彈。

對此，吳俊仁今天上午澄清一定會蓋，海科館當初籌建時就規劃要蓋水族館，昨天是在志工團拜的場合上，感謝志工的幫忙，也說明水族館的進度。他會說「無力回天」，是指不再由海科館來主導，而是由市府來展開碧砂漁港到海科館八斗子廊帶的整體規劃，讓這塊地不要繼續閒置下去，未來除了水族館，也比較能增加誘因，吸引到企業進駐，在周邊興建大型飯店與商場，希望不要誤傳造成誤會。

水族館原訂2017年落成啟用，但當時海科館委外經營的慶陽海洋企業，因母公司慶富造船公司涉及詐貸案，只見地基不見館，當年底由教育部強制接管至今，去年時任行政院長賴清德曾裁示水族館要繼續蓋下去，並由政務委員張景森介入協調。

張淵翔今天凌晨指出，海科館今年1月20日召開公聽會，規劃半年內完成水族館的BOT招標作業，預計2024年完工啟用，但昨天館長吳俊仁卻在海科志工新春團拜的場合上說，他2月底將屆滿回學校任教，「關於水族館，他無力回天，」由基隆市政府收回並主導整體規劃，海科館將放棄自行推動BOT案。

張淵翔說，多數八斗子居民都希望儘速在原址興建水族館，對館長的說法議論紛紛，擔心要改成蓋大型飯店與商場，將對傳統漁村文化的發展相當不利，他希望政府勿再一意孤行，公開透明，依法處理相關程序，聆聽在地居民聲音。

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