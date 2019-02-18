質疑掏空5億沒半根柱子...黃國昌：馬吳來面對海科館爛帳！

2019-02-18 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案轟動全國，時代力量立委黃國昌仍緊咬相關案件不放。黃國昌今（18）日於臉書再度痛批，基隆海科館在慶富案後成為爛帳，董事長陳慶男大做無本生意還獲得總統協助，還幫忙買單前總統馬英九、國民黨主席吳敦義的競選造勢費用。黃國昌痛批這是腐敗的官商勾結，要馬英九與吳敦義出來面對這筆爛帳。

海洋科技博物館位於基隆八斗子漁港外，政府斥資15億、由慶富集團子公司慶陽承包興建的海洋生態展示館原定2017年5月完工，而後因慶富詐貸案而成為爛帳，完工日遙遙無期。而黃國昌指出，慶富集團董事長陳慶男於2012年成立了慶陽公司，這個從無任何實績的空殼公司，後來與海科館簽約、順利取得BOT權利與地上權。

然而，慶陽公司在2013年10月取得土地銀行9.5億聯貸，唯一的擔保就是從海科館取得的地上權，但價值幾乎等於0，「實質上，陳慶男根本就是掠奪國家資源、大做無本生意。Well，背後誰在撐腰呢？」

黃國昌貼出圖片指出，2013年3月，馬英九在與陳慶男會面後，告知已指示行政機關協助配合，「怎麼會有這麼好的事？做無本生意、自己沒有任何擔保物就取得數億貸款，還能找到總統在幕後指揮協助」。黃國昌表示，陳慶男還是有出本錢的，2012年馬吳競選連任時，不僅在高雄的造勢費用都是由陳慶男買單，而且都還沒有申報政治獻金。

黃國昌也貼出2月於海科館現場拍的照片，整個工地空空如也，痛批陳慶男從公股銀行搬走了超過5億元，留下了連一根柱子也沒有的擺爛工地，如此腐敗的官商勾結，迄今無人被彈劾、無人被究責，「根本是離譜到了極點、簡直是把台灣變成貪官奸商的快樂天堂！」

黃國昌建議，行政院應成立「海科館爛帳處理小組」，邀請馬英九、吳敦義加入擔任委員，「讓他們好好面對自己幹的好事、也負責把這筆爛帳收拾乾淨！」

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