海科館弊案5億欠款僅追回1萬... 黃國昌：荒謬絕倫！

2019-03-04 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案轟動全國，時代力量立委黃國昌仍緊咬相關案件不放。黃國昌指出，基隆海科館在慶富案後成為爛帳，董事長陳慶男從公股銀行搬走約5億元，只留下了空無一物的擺爛工地。黃國昌今（4）早發文表示，在追問下土銀董事長坦承僅追回1萬多元，且用來當擔保的海科館基地地上權也可能沒人買。

黃國昌發文表示，今早在財政委員會質詢，其中一個主題是陳慶男的海科館弊案，「見識到土銀董事長厚顏胡扯的功力」。黃國昌質問，究竟4億9731萬的欠款目前追回多少，對方卻避答：「我們已經假扣押」、「已經部分受償」，黃國昌不斷追問下才回答：「1萬多元，但我們還有其他擔保」。

黃國昌再問，唯一的擔保是土銀就「慶陽對海科館基地的地上權」有抵押權，可以拍賣多少錢？「鑑價有7800萬」，「值7800萬？執行拍賣，有信心賣到7800萬嗎？」對此，對方則又開始跳針：「因為這個牽涉到海科館，還要協商」、「這個可能不會拍賣，還要和海科館協商」，最後才坦承：「這個地上權可能沒有人要買」。

對此，黃國昌相當崩潰，表示慶陽海科館貸款弊案「荒謬絕倫」：「直接承認這個擔保根本是個笑話，有這麼困難嗎？」

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