檢調開始偵辦海生館 黃國昌：馬、吳別再龜縮、出來說明！

2019-02-25 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕涉海軍獵雷艦標承造案詐貸63億元的慶富集團董事長陳慶男，今（25）日高雄地院裁定准許加保金維持3200萬元，因陳的家屬已繳納保金，准予停止羈押。但隨後傳出高雄地檢署又將陳慶男帶回雄檢訊問，調查基隆海生館弊案，訊後再遭檢方聲請羈押禁見。對此時代力量立委黃國昌表示，檢調已經動起來了，請前總統馬英九、國民黨主席吳敦義不要再龜縮，勇敢出來說明。

黃國昌曾批評，慶富集團董事長陳慶男於2012年成立了慶陽公司，從無任何實績的空殼公司後來與海生館簽約，順利取得BOT權利與地上權。而慶陽公司於2013年10月取得土地銀行9.5億元聯貸，唯一擔保就是從海生館取得的地上權，但地上權的價值幾乎等於0，「實質上，陳慶男根本就是掠奪國家資源、大做無本生意。Well，背後誰在撐腰呢？」

黃國昌表示，2013年3月，馬英九在與陳慶男會面後，告知已指示行政機關協助配合，此外，2012年馬吳競選連任時，不僅在高雄的造勢費用都是由陳慶男買單，而且都還沒有申報政治獻金。

黃國昌今日於臉書再批，此案從開記者會到委員會質詢，追了1年多。檢調今日終於開始動起來，請馬英九、吳敦義「不要再龜縮」，勇敢出來說明。首先，2012年競選連任、陳慶男買單的高雄造勢費用、為何沒有申報政治獻金？再者，收受陳慶男好處連任成功後，可以濫用總統、副總統權勢幫陳慶男喬嗎？最後，海生館這筆爛帳、打算如何收拾？要如何負責？

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