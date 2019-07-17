普悠瑪事故兩賠償方案若談不攏 林佳龍：只能循法律途徑

2019-07-17 10:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍昨晚與普悠瑪事故罹難者家屬見面後，和解賠償金額未達成共識，今接受廣播節目專訪，並於會後接受媒體訪問時表示，其實家屬都蠻肯定交通部所做的努力，包含重啟普悠瑪事故行政責任調查及提高相關人員懲處、支持國家運輸安全委員會成立後重啟調查、台鐵體檢後改善事項持續推動等。至於賠償金額，林佳龍說他也盡全力提高，現在提供家屬兩方案選擇，每位罹難者賠償1570萬元達成和解，或賠償1320萬後續還具有法律訴訟權利；若家屬最終都不能接受，就只能循法令途徑，法院判決會來決定最終賠償金額。

林佳龍表示，交通部重啟的行政責任調查，已加重懲處3位前局長與有關主管，對職位高者懲處較重；司機員在第一線有些疏失，經過調查釐清，有責任不能沒懲處；另外，現在司法調查已經起訴司機員等3人，會尊重最後法院判決。

對於昨日與家屬見面，林佳龍今在廣播節目上講說，現場氣氛蠻好的，因為他是政務官，跟一般公務員不同，公務體系就是公事公辦，像是傷者最重就是賠償240萬，罹難者對於賠償金額不滿，也就是打官司；但他除了提升罹難者賠償金額外，對於受重傷甚至可能終身殘疾者，因自身折磨及家庭影響更大，特別提出新方案，不再有賠償天花板上限，改以外傷醫學會對於受傷程度的評分，1分就是賠償15萬元，並從優、從寬、從速來辦理。

對於向日商住友商社及日本車輛公司求償方面，林佳龍表示，因為要打國際訴訟，所以台鐵局有在找具有國際經驗的律師事務所，先前接洽的兩家跟日商有些業務往來，所以還在找尋新的律師事務所；對於官司林佳龍則說有信心，因為日商在關於ATP設備、相關手冊、交接過程等，先前有承認有疏失，交通部與台鐵局認為這是導致事故原因之一，所以一定會據理力爭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法