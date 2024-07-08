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高雄啤酒音樂節創紀錄 3天逾8萬人 周邊產值12億元

8組韓國大咖巨星，吸引大批歌迷湧入高雄啤酒音樂節。（記者王榮祥翻攝）

8組韓國大咖巨星，吸引大批歌迷湧入高雄啤酒音樂節。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/08 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄啤酒音樂節7/7畫下句點，3天累計進場人數突破8萬人，繼去年突破6萬人後，再創歷史新高！高雄市政府初估旅宿、餐飲等周邊效益，可創造約12億元產值。

市府與主辦單位合作推出的「高雄下酒菜料理競賽」有25支優勝隊伍進駐現場，3天營業額逾250萬元也突破過往（去年186萬元）；商圈夜市優惠券與一卡通綠點券等服務，也讓周邊的前鎮夜市人潮增加一倍以上。

高市經發局長廖泰翔特別感謝主辦單位與市府合作，首次在活動現場發放商圈夜市優惠券，同時鼓勵民眾可搭乘大眾運輸通工具前往，也結合一卡通綠點贈送，讓歌迷可享受到更多的優惠。

元榆牧場老闆陳立言表示，今年是第二次參加高雄下酒菜料理競賽，多備料3

天皆完售；高雄周先生指出，已參加3次啤酒音樂節，這次邀請東部、與台北的友人一起來參與並兌換「商圈夜市優惠券」，續攤很開心。

鄰近音樂節現場的前鎮夜市主委蔡雨珍表示，演唱會為夜市帶來不同的消費者，人潮大概是平常週末的一到兩倍。

寬寬整合行銷總經理陳功儒，3天累計總共突破8萬人，初估可創造12億產值，感謝高雄熱情朋友，下大雨都還留在現場，創造高雄夏天第一檔全台灣最大的音樂盛會，還讓首度來高雄的ZICO留下深刻記憶。

經發局說明，商圈夜市優惠券使用期限到2025年2月28日、一卡通綠點登錄券登錄期限到2024年7月31日，高雄下半年仍有接下來將一連串的演唱會音樂活動，請歌迷朋友持續關注高雄市政府臉書、Instagram。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「下酒菜料理競賽」優勝店家所推出的高雄在地獨家料理，今年整體營業額更突破以往。（記者王榮祥翻攝）

「下酒菜料理競賽」優勝店家所推出的高雄在地獨家料理，今年整體營業額更突破以往。（記者王榮祥翻攝）

8組韓國大咖巨星，帶動高雄啤酒音樂節人氣。（記者王榮祥翻攝）

8組韓國大咖巨星，帶動高雄啤酒音樂節人氣。（記者王榮祥翻攝）

配合市府演唱會經濟，首次在活動現場發放商圈夜市優惠券。（記者王榮祥翻攝）

配合市府演唱會經濟，首次在活動現場發放商圈夜市優惠券。（記者王榮祥翻攝）

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