與普悠瑪事故12重傷者座談 林佳龍：賠償金個別處理

2019-04-25 17:21

〔記者王秀亭／台東報導〕1021普悠瑪事故傷者協調會今天（25日）上午在台鐵台東站舉行，因12名重傷者醫療、復健之路漫長，交通部長林佳龍說，12名重傷者賠償金將以個案處理，在台東設置的專案理賠服務窗口，原本今天最後一天，有再延長2週的必要。

交通部長林佳龍上月21日應立法院之邀，到台東與普悠瑪事故罹難者家屬及傷者座談，允諾1個月後會再到台東，不過這次事故有279名傷者，上午傷者協調會僅有12人出席，對醫療費用核銷及賠償金等問題怒批台鐵局。

普悠瑪受傷者劉思安率先開砲，直批台鐵局官員作秀，專案理賠服務窗口是要加速理賠速度，但自己等了3週才拿到醫療費用。成功董家傷者之一王忠漢也緊接大罵，每次就醫復健的交通往返費用只有10、7元，台鐵局總說有抱著極大誠意，簡直聽不下去！卑南國中重傷學生王羽飛父親更感嘆，兒子原本大有為的棒球生涯，現在只能在不斷復健中度過，兒子對未來感到徬徨無助。

台鐵局簡報說明，普悠瑪事故279位受傷旅客中，辦理理賠人數271位，對於理賠金在原本的統包式、列舉式外，4月15日新出爐採台灣外傷醫學會鑑定標準的計分式，目前僅有23人申請。

立法委員劉櫂豪認為，計分式理賠方式目前仍未廣為傷者周知，台鐵局應宣導，讓傷者選擇最有利的理賠方式；他並建議台鐵局，在台東縣政府社會處設立的「1021普悠瑪事故」專案理賠服務窗口再延兩週。

考量12名重傷者個別差異大，劉櫂豪建議台鐵局不受240萬元理賠金上限的限制，與重傷者個別協談。

林佳龍同意劉櫂豪看法，他說，中央在普悠瑪事故中有3個突破，第一即是成立「國家運輸安全調查委員會」，對可對重大運輸事故獨立調查；第二在司法調查進行中，已進行行政責任調查，並對相關人等提出懲處；另對罹難者理賠金外，家屬仍有訴訟權利，並非理賠後就喪失訴訟權利。

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