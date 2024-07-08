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本週仍熱 週一至五有午後大雷雨

本週持續偏熱，有極高溫出現機會，「冷心低壓」今通過，大氣持續不穩定，週五（12日）前每天有午後大雷雨。（資料照）

本週持續偏熱，有極高溫出現機會，「冷心低壓」今通過，大氣持續不穩定，週五（12日）前每天有午後大雷雨。（資料照）

2024/07/08 09:30

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（8日）晨台東有少量降雨，各地區平地最低氣溫約在21至23度之間，本週持續偏熱，有極高溫出現機會，「冷心低壓」今通過，大氣持續不穩定，週五（12日）前天天有午後大雷雨，下週南方有熱帶擾動發展。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至週六（13日）台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今日各地氣溫：北部23至37度，中部21至36度，南部22至38度，東部23至36度。

今「冷心低壓」逼近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度；明日至週五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；都應注意局部大雷雨威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

週六、下週日（13、14日）太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但因受到抑制，其強度略減弱、範圍縮小。

歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，17日前後菲律賓東方至南海一帶「輕颱」存在的機率約在10％至30％之間，但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。

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