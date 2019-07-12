逢甲大學宿舍整修 豪華裝潢「媲美飯店」讓網友超羨慕！

近日逢甲大學學生宿舍即將進行整修「大升級」，今天釋出的完工示意圖更是讓網友都羨慕到睜大眼睛！（圖片擷取自臉書粉專「逢城學記Check in at FCU」）

2019-07-12 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕位於台中的逢甲大學鄰近逢甲夜市，方便的生活機能已經羨煞不少莘莘學子，而近日逢甲大學學生宿舍即將進行整修「大升級」，今天釋出的完工示意圖更是讓網友都羨慕到睜大眼睛！

臉書粉專「逢城學記Check in at FCU」發文表示，逢甲大學的「福星男生宿舍」進行了「大升級」的整修，整修過後預計有768個床位，而其中的700床將提供新生來做抽籤申請，從粉專PO出的示意圖可以看見，整體空間看上去相當寬敞，家具內裝更充滿設計感，預計今年8月就會完工。

根據逢甲大學「新生專區」官網顯示，逢甲大學總共有三個宿舍區：福星校區、翰林學園和台逢學園，校外的翰林學園和台逢學園都是男生宿舍；而校內的福星校區包含男生宿舍以及女生宿舍，目前「福星男宿」是4人雅房，整學年住宿的價格為3萬3千元，僅次於「翰林學園」的雙人套房。

但超豪華的完工示意圖一PO出還是立刻吸引許多網友圍觀！許多網友看了超羨慕，紛紛留言表示「這個也太好了吧」、「別人的總是比較好呢」、「飯店吧？」、「要不要再讀一年啦」、「比青年旅館還高級欸」、「老天鵝，逢甲真的沒有極限」。

近日逢甲大學學生宿舍即將進行整修「大升級」，今天釋出的完工示意圖更是讓網友都羨慕到睜大眼睛！（圖片擷取自臉書粉專「逢城學記Check in at FCU」）

近日逢甲大學學生宿舍即將進行整修「大升級」，今天釋出的完工示意圖更是讓網友都羨慕到睜大眼睛！（圖片擷取自臉書粉專「逢城學記Check in at FCU」）

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