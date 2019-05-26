高醫大將拆舊宿舍 擬租旅館替代

2019-05-26

〔記者方志賢、林曉雲／綜合報導〕高雄醫學大學預定年底拆除三棟舊宿舍，重建一棟新宿舍，期間短少五百一十二床，因學校周邊沒有整棟大樓出租為替代宿舍，委請仲介在近五公里外的捷運站附近找到一間商旅，但部分學生擔心距離學校太遠，上課趕不上。校方表示，已發問卷調查，由學生做最後決定。

有學生嫌遠 校方發問卷調查

教育部高教司長朱俊彰表示，學校可以租用旅館或民宅作為學生宿舍，不需要呈報教育部，但根據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，租用校區外建物當學生宿舍，應符合土地使用分區規定、消防法及建築管理等相關法規，租賃合約至少四年以上。

有高醫大學生在社群網站Dcard貼出「某旅館作為高醫學生宿舍之意願調查」，希望聽聽意見。有人留言：「住那麼遠我哪會來上課 」、「這樣老師點名怎麼來得及趕去啊」，也有人說「真的太遠了，原本想換房子但看來最近會搶很兇」。

高醫大有五棟學生宿舍，共有一千六百床，計畫年底拆除三棟三、四十年舊宿舍，興建一千床的新宿舍，施工期三年半，期間短少五百一十二床，目前已暫承租後驛旁一棟歇業旅館為替代宿舍，預定可供一百一十床。

高醫大總務長黃耀斌說，除校外後驛大樓外，學校周邊目前沒有整棟可出租大樓，校方委由仲介在捷運站沿線找替代宿舍，在中央公園站附近找到適合的商旅，該飯店距離學校約四．七公里，搭捷運經三站可到後驛站，走路十分鐘可到校。

高醫大主任秘書戴嘉言表示，學校要求旅館的住宿費用要與學校宿舍價格一樣，不增加學生負擔；另希望讓學生搭乘大眾交通工具，儘量避免騎乘機車，所以挑選的旅館以捷運站周邊為主。

黃耀斌強調，學校挑選替代宿舍，最後仍須透過問卷方式讓學生決定，有意願學生六月七日上午九點前完成登記，若登記滿一百人，再與旅館協商承租事宜，目前已有七十六人登記。

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