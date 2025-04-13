花蓮罷免傅崐萁連署書部份出現格式錯誤 罷團籲重簽

花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體偏誤，部份連署書的「編號」兩字位移，罷傅團體微光花蓮官網公告圖卡。（微光花蓮提供）

2025/04/13 10:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體位移偏差的問題，罷傅團體《微光花蓮》昨在官網上宣布，「我們會整合目前手邊的空餘人力，詳細查對大家交給微光的一份份珍貴連署書。」民進黨籍立委沈伯洋也在臉書上說，花蓮的微光重簽大隊已經啟動，能夠重簽的，重簽大隊會幫忙確認。

網紅八炯、花蓮罷傅的號召人也在網路社群Threads（@musiclin_1107）上寫說，「花蓮罷免團隊最近排查發現，過多的連署單格式錯誤，令我們非常錯愕，請各位有空的朋友們出來巷戰支援補簽，也麻煩各位簽過二階段的花蓮人再次回去個連署站補簽。散落在外地的花蓮人們，請在4/19號，下午1點來台北凱道，參加我們的反統戰集會，現場也可以補簽」。

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八炯強調，「現在不是抓戰犯的時候，但我身為百萬反共花蓮網紅，我代替團隊跟全國人民道歉，是我沒有做好監督、排查的工作，請各位再給花蓮罷免團隊一個機會，出來罷免傅崐萁。」明天週一他會帶閩南狼回防花蓮，請各位支持罷免傅崐萁的花蓮人過來補簽。

立委沈伯洋昨晚在臉書補充說，這個格式（編號兩個字跑掉）因為位移的很多，基本上會被認定有問題，更不要講說花蓮地方選委會會刁難。這個是之前就印錯的事情，而且花蓮的團隊當時也已經排除，是不知道為什麼清明時被部分的混入到正確的格式裡面。微光是受害者，現在就是盡全力把錯誤的格式搶救回來，微光重簽大隊已經出動。

昨晚格式錯誤消息傳開，在罷免社群中炸鍋，許多連署的公民都擔心自己簽署的那份有誤，立委沈伯洋說，如果擔心自己那份格式有錯，建議可以直接上網用打字的，印出來後只要簽名，交給居住地任何一個罷團或議員就好，造冊自然會把重複的剔除。

目前初步清查，只要是自行從罷團雲端、便利商店列印出來的空白連署書格式是正確，還有上罷免網站電腦套印的也是正確，但使用已經印刷好的空白連署書格式，則會出現字體位移的狀況。《微光花蓮》發言人W也在社群上留言說：「當時候提供在網頁上與下載的版本都是從中選會領取後直接掃描上傳輸出。所以當時候才沒有發現我們的紙本有相關錯誤格式在其中！該部分尚在了解中。」

中央選舉委員會10日在臉書發布訊息指出，依公職選罷法規定，罷免案提議人名冊依法函告提議領銜人應自收到通知之次日起10日內領取二階的連署人名冊格式並於法定期間內徵求連署；而領銜人應依所領取之二階連署人名冊格式徵求連署，如其製作連署人名冊之標題、各欄次序及長、寬等，與其向選務機關領取之格式不同者，係屬未依規定格式提出情形，選務機關依法將不予受理。

中選會指出，二階的連署人名冊影印尺寸，依法律令函釋規定，該名冊格式應以向選務機關領取之格式為準，名冊紙張尺寸為A4、表格欄數、欄位寬度、字體大小、字型、字體加粗等均須與選務機關所發給格式相同，提議領銜人、連署人或任何人尚不得自行調整或予以變更。又二階送件連署人名冊如經收件選舉委員會觀察比對與發給格式相符者，自不會再以尺寸工具或其他量測器材予以測量有無分厘毫米之差等情。

花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體偏誤，部份連署書的「編號」兩字位移。（記者王錦義攝）

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