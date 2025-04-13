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    今晚偏冷低溫下探12度 明起大幅回暖高溫達32度以上

    今白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，降雨先後停歇，天氣好轉。（資料照）

    今白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，降雨先後停歇，天氣好轉。（資料照）

    2025/04/13 09:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）晨各地皆有明顯降雨，平地最低氣溫約在13至17度之間，白天起鋒面逐漸遠離，天氣好轉，不過入夜後轉微冷，北台灣低溫下探12度；明（14日）起大升溫，白天晴熱如夏，高溫將達32度以上。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，降雨先後停歇，天氣好轉；白天北微涼、南微熱，晚偏涼微冷。各地區氣溫為：北部12至23度、中部16至29度、南部17至32度、東部16至29度。

    明至週三（16日）各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上、南部更達35度，不過清晨有輻射低溫，日夜溫差將超過15度，相對濕度極低，也應注意「天乾物燥」。週四、五（17、18日）持續暖熱，西半部清晨容易起霧。

    預估週六（19日）鋒面接近，天氣暖熱，午後有局部陣雨的機率，下週日（20日）結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一、二（21、22日）天氣好轉，此為末期模擬，模式持續調整，需再觀察。

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