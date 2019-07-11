隻身顧病母及胞弟遺孤 鄭鍾玉妹獲全國孝行獎

2019-07-11 00:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市杉林區婦人鄭鍾玉妹照顧罹患阿茲海默症的高齡老母親無微不至，直到她睡夢中安詳往生，更將胞弟一對遺孤視如己出，陪伴長大無後顧之憂，榮獲今年的全國孝行獎。

鄭鍾玉妹今年62歲，她的父親43歲就病逝，家裡很窮住在破屋子，母親到工廠上班，每天省吃儉用，辛苦扶養7個小孩長大，她因是家中長女，從小就是母親的好幫手，在母親忙著上班之際，她負責做家事，還要照顧弟妹，長大後擔任作業員，嫁人生了1對子女。

不料丈夫12年前出車禍往生，母親因擔任志工腳斷住院，病癒後走路需要有人攙扶，後來更罹患阿茲海默症，七弟則出車禍往生，留下1對國中子女，接連噩耗打擊鄭鍾玉妹，但她未向命運低頭，反而愈挫愈勇。

鄭鍾玉妹歷經喪父、喪夫及喪弟之痛，深知失去親人的心痛，要在母親有生之年，盡最大努力照顧，她多年來事親至孝，每天陪伴老母親身邊，做到無微不至照顧，母親身體也很硬朗。

最難能可貴的是，鄭鍾玉妹不忍姪子及姪女無人照顧，她1人擔起重責大任，全年無休服伺老母親，還要負責姪子及姪女的生活起居，從國中一路照顧到大學。

直到上個月，鄭鍾玉妹高齡86歲的母親在睡夢中安詳往生，她難過表示，母親很慈祥、疼愛她，帶給她的人生很多力量，每晚想起母親忍不住落淚，迄今仍捨不得她離開。

她目前白天到自助餐兼差賺錢，希望能貼補家用，全心照顧姪子與姪女，要讓已故胞弟能夠放心，她的孝行與大愛令人感佩，榮獲今年全國孝行獎。

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