不離不棄照顧一家老少 越南新住民媽媽獲全國孝行獎

2019-07-08 14:28

〔記者楊金城／台南報導〕現年41歲的越南新住民李氏金線，18年前嫁來台灣，沒想到在台南市下營區夫家的日子過得比她越南娘家還苦，但她不離不棄，打工撐起一家經濟，照顧老小，堪稱越南版台灣阿信，孝行受到鄉里感動，今年獲選全國孝行獎，10日將北上接受內政部長徐國勇頒獎表揚。

李氏金線一家是列冊低收入戶，4年多前，丈夫過世，公公又在今年4月去世，李氏金線伺奉81歲婆婆林張金蓮和養育就讀高二、高一的兩個兒子，含辛茹苦，從不喊苦，對獲獎，她流淚說高興，有了獎金10萬元，「兒子下學期註冊費有著落了」，感謝公所、賀建里長柯玉堂和街坊鄰居一直以來的幫忙。

李氏金線在越南老家有11個兄弟姐妹，18年前，23歲的她嫁來台南下營區賀建里的夫家，原以為可以過好日子，沒想到夫家比她娘家還不好，過沒幾年，公公、婆婆中風、丈夫腦瘤，她肩負起照顧老小及賺錢養家的責任。

但李氏金線並不像部分越南新住民就拋家棄子跑了，她在柳營區一家電屠場工作賺錢養家，她說，認命，為了孩子和家人，她必須要留下來，也不希望孩子有一個曾在「越南店」上班的媽媽而被人指指點點。

李氏金線為照顧丈夫，犧牲休息時間，1天6次往返家裡和電屠場管灌餵食丈夫，也怕家中老小在家中發生意外，直到4年多前丈夫過世後才停止。

柯玉堂說，李氏金線為了一家老小，工作早出晚歸，還被婆婆林張金蓮以為「跑去玩樂」，受到苛責；柯玉堂氣不過，還跑去和林張金蓮理論。

柯玉堂說，李氏金線嫁來台後因狀況不好，前5年都不敢跟越南雙親講出事實也不敢回越南探親，只在電話中謊稱「過得很好」，直到8年後，越南的父親因看不到女兒回來，特地來台灣探視才發現實情，不捨女兒在台灣受苦，苦勸她帶孩子回越南，但李氏金線為了孩子未來的發展和照顧家人，堅持留在台灣。

下營區長姜家彬說，李氏金線堅毅不拔的精神和孝行，讓人感佩。

李氏金線說，2個兒子乖巧貼心，假日也會打工幫忙家計，最苦的日子已經過去了，期望兒子長大成人，未來有所成就時，也應回饋社會，把家裡受到幫忙的愛心傳承下去。

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