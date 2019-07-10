全國孝行獎表揚 小英未出席卻成大彩蛋

2019-07-10 17:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部今天在南投日月潭教師會館舉辦全國孝行獎表揚，獲獎30位孝行楷模中，年紀最小是新北市13歲阮怡靜，最年長則是宜蘭縣80歲林金田，由內政部長徐國勇頒獎表揚，典禮上還暗藏彩蛋，蔡英文總統雖無法出席，但仍特別送上賀詞，勉勵全國孝行楷模，令與會受獎人與親友，都感到相當溫馨。

蔡總統的賀詞指出，孝道是穩定社會的力量，尤其今年30位孝行楷模中，有9位都是學生，年紀雖小，但都扛起家庭照顧責任，即使面對困境，依舊力爭上游，足堪表率。

內政部長徐國勇表示，今天頒獎合照時，他忍不住咳嗽，係因氣喘發作，也令他想起過去父母親照顧他的辛勞，父母對子女的照顧都是沒日沒夜的，長大後，奉養回報父母，也是基本倫常，百善孝為先，希望每位孝行楷模，都能成為各界榜樣，成為散播孝道的種子，讓社會更和諧敦厚。

徐國勇也說，蔡英文總統因有要務無法出席，但卻要他特別帶話向孝行獎得主分享，其一是政府推出長照2.0政策，並有1966長照專線，如在照護家人上有任何需要，或是喘息服務，都能善用政府資源，適時紓解照護壓力。

另外，針對新住民與誕生的新台灣之子，政府也有培力發展計畫，如生活、學習有任何需要，都可洽移民署各地據點，尋求最適切的協助。

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