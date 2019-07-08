高市全國孝行獎學生葉文秀立志從警 力拚翻轉人生

2019-07-08 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市圓富國中應屆畢業生葉文秀出身清苦，但她努力向學、立志從警，力拚翻轉人生，也能為國家做事，是高市今年唯一獲得全國孝行獎的學生。

圓富國中今年應屆畢業生葉文秀16歲，她出生不久母親病逝，父親在她3、4個月大時離家，她的姑姑葉芳容當時因自己的兒子離家，照顧脊椎長腫瘤壓迫神經開刀的孫子，葉芳容不忍心她被安置收養她，每天到自助餐店洗碗賺錢，辛苦將2人扶養長大。

葉文秀與姑姑3人相依為命，3餐吃他人捐贈的白粥配罐頭，連姑姑的孫子開刀，3人直接睡在醫院，不料姑姑的孫子脊椎多次開刀，手術失敗後不良於行，只能在床上活動，全靠葉文秀幫忙，如洗頭、倒尿、倒茶等，減輕姑姑的負擔。

直到姑姑與姑丈結婚，由姑丈打零工養家，沒想到姑丈去年摔車開刀住院，只能短時間工作，造成入不敷出，葉文秀乖巧又懂事，幫忙打掃、洗碗等，讓姑姑能安心兼差。

不料姑姑近來因椎間盤突出，導致雙腿疼痛不堪，無法兼差貼補家用，葉文秀一肩扛起家務事，每天貼心幫忙按摩雙腳，減輕姑姑身體的疼痛。

葉文秀與姑姑感情好，平時稱呼她「媽媽」，葉文秀說，「媽媽」是她生命中的貴人，也是她生命的導師，從「媽媽」的身上學到堅強與韌性，就算再辛苦也是獨自承受，不希望帶給她壓力。

葉文秀表示，從小到大的志願是當警察，她認為可以抓壞人，也能有穩定的工作，她希望快點長大，報答並照顧「媽媽」，可以過安穩的生活，不用為錢煩惱，翻轉自己的人生，也能為國家做事。

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