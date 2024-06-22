210公分巨幅摺扇曝光！水墨畫家江衍壽堅持用台灣竹 堅韌耐用

江衍壽展出巨幅摺扇作品「亦山亦水」。（記者黃旭磊攝）

2024/06/22 19:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕南投縣水墨工筆畫藝術家江衍壽即日起至7月10日，在大墩文化中心舉辦「善意扇藝」個展，展出近4年創作，60多幅折扇畫。江衍壽說，40年來深入中台灣深山探幽寫生，對於家鄉山水寄予濃重情感，而扇畫堅持用台灣竹，兼具堅韌、耐用特性。

「善意扇藝」今天開展，吸引上百名南投等中部地區文人雅士探訪，江衍壽（62歲）40年前在竹山高中美工科教畫，被學生稱為「導工」，退休後持續創作，在大墩文化中心第一陳列室展示近年作品，摺扇最小寬幅僅5公分、最大210公分。

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江衍壽是南投鹿谷人，在竹山鎮設有璞石齋畫室。江衍壽說，這次展出立體摺扇畫，與傳統有區隔，以前扇畫是「先裱後畫」，此次採「先畫後裱」形式，至於扇骨均用台灣竹、具備韌性、耐用等特性。

作品包括巨幅作品「亦山亦水」、「墨筆嵐靄」，多為近年縱情山谷忘情之作，民眾沿著樓梯上下欣賞，可仔細品味「秋景入目」等微小扇作，入口處還有扇骨製作過程簡介。

江衍壽表示，常年探訪中台灣深山野泉，對家鄉美景有深厚感情，而台灣竹兼具堅硬、韌特性，真是最棒的。

江衍壽指出，現代人對於「扇」有不少誤解，百年前古人喜歡相互贈扇，搧風消暑好收藏，相當實用，也有團圓、團聚美意。

江衍壽說，常年探訪中台灣深山野泉，對家鄉美景有深厚感情。（記者黃旭磊攝）

江衍壽（中）為賓客導覽畫作。（記者黃旭磊攝）

摺扇最小寬幅僅5公分。（記者黃旭磊攝）

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