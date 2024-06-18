挺過乾旱危機！ 珍稀「纖紅蜻蜓」南投魚池現蹤 保育人員振奮

今年第1隻羽化的纖紅蜻蜓雌蟲。（圖由彭國棟攝影提供）

2024/06/18 18:16

〔記者佟振國／南投報導〕台灣特有種纖紅蜻蜓屬珍稀物種，生態調查人員最近在南投縣魚池鄉大雁村的草澤濕地，發現剛羽化的雌蟲，是去年嚴重亁旱後成功繁衍的下一代，讓調查人員相當振奮，也宣告纖紅蜻蜓即將進入繁忙成長、交配及繁殖期，為碧綠草澤棲地增添美麗身影。

數量稀有的特有種纖紅蜻蜓，已列為台灣珍稀及國土生態綠網計畫重點保護物種，2022年起展開生態資源調查與復育。

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纖紅蜻蜓為2013年8月才發表的台灣特有種，數量非常稀少，全台灣僅在埔里、魚池的低海拔水澤區發現，新故鄉文教基金會自2022年起在林業保育署南投分署支持下，邀請生態專家彭國棟領軍，帶領大埔里生態解說員展開纖紅蜻蜓資源調查、監測與保育行動。

經過第1年的摸索及第2年嚴重乾旱衝擊，今年邁入第3年特別期望有所突破，上半年調查9處主要棲地，發現去年的成蟲約50多隻存活及交配繁殖到今年2月上旬，但一直仍未發現新羽化的成蟲，直到昨（17日）生態調查解說員深入魚池鄉大雁村柴砍坪草澤溼地，終於發現第1隻剛羽化的纖紅蜻蜓雌蟲。

新故鄉文教基金會表示，觀察這隻纖紅蜻蜓雖然右後翅端有點伸展缺障，但在大自然及人類的祝福下，相信牠會逐漸康復並健康地存活，持續成長、交配，繁衍更多的下一代。

大埔里生態調查解說員深入魚池鄉大雁村草澤，進行纖紅蜻蜓調查。（圖由彭國棟拍攝提供）

纖紅蜻蜓大約7月開始成熟交配。（圖由彭國棟攝影提供）

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