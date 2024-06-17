《南投》墓仔埔規劃公園 覆鼎金考古遺址活化

南投縣埔里鎮縣定「覆鼎金考古遺址」，縣府文化局將規劃設置遺址公園。（記者佟振國攝）

2024/06/17 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕墓仔埔要變公園！南投縣埔里鎮水頭里第一公墓近二公頃範圍，因有史前文物出土，縣府文化局已正式登錄公告為「覆鼎金考古遺址」，近期將朝遺址公園規劃利用，兼具遺址保存與土地活化，將是埔里首座以公墓活化的文化遺址公園。

埔里鎮水頭里第一公墓已有上百年歷史，因年代久遠，多數為無主墳墓，已公告禁葬多年，公所五年前辦理遷葬作業並規劃親子運動公園，但開挖時有許多珍貴史前文物出土，依「文化資產保存法」停工並進行考古調查，挖出罕見的喇叭型玉環，文物距今約二千四百年至一千七百年，三年前正式登錄公告為「覆鼎金考古遺址」，也是繼水蛙窟、大馬璘之後埔里第三個縣定考古遺址。

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為兼具遺址保存、用地活化，同時有別於一般社區鄰里公園，縣府文化局規劃設置遺址公園，日前召開地方說明會，遺址範圍近二公頃，建議全區覆土至少六十公分，提供植栽種植、管線埋設、構造物承重等空間，同時表土層鋪設長纖不織布後覆土，區隔新舊土層，也避免選用垂直根系植栽，植穴四周加裝阻根板，避免根系深入下方擾動文化層。

配合遺址性質，遊具及休憩設施造型加入史前文物等元素，出土文物則以仿作實品展示與解說，讓民眾了解「覆鼎金考古遺址」文化內涵。

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