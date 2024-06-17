為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《南投》墓仔埔規劃公園 覆鼎金考古遺址活化

南投縣埔里鎮縣定「覆鼎金考古遺址」，縣府文化局將規劃設置遺址公園。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮縣定「覆鼎金考古遺址」，縣府文化局將規劃設置遺址公園。（記者佟振國攝）

2024/06/17 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕墓仔埔要變公園！南投縣埔里鎮水頭里第一公墓近二公頃範圍，因有史前文物出土，縣府文化局已正式登錄公告為「覆鼎金考古遺址」，近期將朝遺址公園規劃利用，兼具遺址保存與土地活化，將是埔里首座以公墓活化的文化遺址公園。

埔里鎮水頭里第一公墓已有上百年歷史，因年代久遠，多數為無主墳墓，已公告禁葬多年，公所五年前辦理遷葬作業並規劃親子運動公園，但開挖時有許多珍貴史前文物出土，依「文化資產保存法」停工並進行考古調查，挖出罕見的喇叭型玉環，文物距今約二千四百年至一千七百年，三年前正式登錄公告為「覆鼎金考古遺址」，也是繼水蛙窟、大馬璘之後埔里第三個縣定考古遺址。

為兼具遺址保存、用地活化，同時有別於一般社區鄰里公園，縣府文化局規劃設置遺址公園，日前召開地方說明會，遺址範圍近二公頃，建議全區覆土至少六十公分，提供植栽種植、管線埋設、構造物承重等空間，同時表土層鋪設長纖不織布後覆土，區隔新舊土層，也避免選用垂直根系植栽，植穴四周加裝阻根板，避免根系深入下方擾動文化層。

配合遺址性質，遊具及休憩設施造型加入史前文物等元素，出土文物則以仿作實品展示與解說，讓民眾了解「覆鼎金考古遺址」文化內涵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播