弱勢孩童暑期夏令營 12天活動超充實

2019-07-10 19:56

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市府社會局為了讓低收及弱勢家庭的孩子也能有充實暑假，桃園家庭服務中心和市立武陵高中自本月5日起舉辦12天的「數碼寶貝天使夏令營」活動，課程豐富又充實，今天在武陵高中博學堂舉辦開幕儀式，副局長劉思遠表示，雖然暑假少了學校資源，但是夏令營活動的舉行，至少能讓家長減輕些許壓力、豐富孩子的夏日生活。

劉思遠說，感謝救國團桃園區團委會、武陵高中及青年志工、護國宮愛心會基金會等單位共同精心規劃，協力提供資源，辦理兼具寓教於樂、知性成長的「數碼寶貝天使夏令營」活動，這個營隊已連續辦理17年，陪伴無數弱勢孩子成長，正因為公私部門協力，桃園能逐漸成為安居樂業的城市，同時給弱勢孩童開心又充滿回憶的童年。

他表示，桃園市13個行政區已經各設置1處家庭福利服務中心，民眾可以就近獲得社會福利諮詢、物資提供、法律諮詢及家庭支持等多項服務，並透過強化社會安全網計畫的施行，結合就業、衛生、心理、教育等政府部門的力量，守護社區中的每個脆弱家庭。

夏令營課程內容多元又豐富，包括科學體驗、戶外遊戲，還安排參觀天文館、科學博物館、新竹動物園、台北兒童新樂園等知名景點，讓孩童放假休憩之際，也能習得藝文知識，課程中也安排職業探索、淨溪等寓教於樂的活動，讓孩子了解自我、勇於付出。

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