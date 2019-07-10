郭芷嫣揚言「飛機餐加料」工會道歉：第一時間沒搞清楚

2019-07-10 11:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員郭芷嫣因在社群網路言論涉及在機師飛機餐點「加料」，工會第一時間稱遭「冒用」，隨後郭本人又坦言是本人所言，引起軒然大波。桃園市空服員職業工會今天召開記者會向社會大眾鞠躬道歉，對於第一時間未盡完善調查責任，致查證不周、說明有所不清之處，予以致歉。

工會表示，本會理事郭芷嫣在11E空服員同事私人Line群組發出爭議言論的時間為7月7日下午2時，於7月7日晚間遭截圖外流，當時多數工會幹部因剛結束罷工多在休息。7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」訊息，已經蔓延開來，同時間也有非常多掛有郭芷嫣暱稱與頭像的Line截圖在網路上流傳。工會當時詢問郭芷嫣本人，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖。

工會表示，針對當時工會未盡調查責任，未取得郭芷嫣Line群組完整對話脈絡，沒有在第一時間代郭芷嫣說明清楚其發言內容與脈絡，導致社會誤解，深感抱歉。工會當時選擇緊急接受聯訪，主要也是因為不希望社會大眾誤以為霸凌是工會決議的方針，才特地澄清郭芷嫣的發言並不代表他本人有霸凌意圖，更並非工會方針，也向社會大眾承諾工會將朝愛、包容、尊重與溝通的四大原則修補勞勞關係，也會以此約束工會成員。這樣的立場，至今未改變。

工會監事曲佳雲坦言，郭芷嫣言行確實有不當地方，工會也呼籲並提醒會員注意禮貌、尊重，盡量把情緒恢復最正常的狀態，也希望公司能公平公正調查，讓公司盡快回到好的軌道上。

今見董、總座 工會：交流跟修復關係

針對長榮航空董事長林寶水及總經理孫嘉明分別在上、下午找工會會員面談，是否會擔心被視為被公司摸頭？曲佳雲表示，樂見勞資雙方有溝通的平台管道，工會認為這次的會面是交流跟修復關係，且工會的成立也是為了增進勞工權益，不是為了引戰跟好戰，不得已走到這步，造成工會、公司兩敗俱傷，也非工會所樂見。

工會強調，不僅公司重視飛安，工會也很重視飛安，並會嚴守飛安原則。工會也知道，外界很擔心加料，但工會要澄清，該言論是在私人群組，加上組員比較情緒，但實際上沒有人會心地這麼壞想要加害於無辜的乘客。

至於工會是否會將郭芷嫣的處置視為是長榮秋後算帳？工會副秘書長周聖凱表示，當初和平協議內容是公司在協議3年內不得違反工會法第35條跟團體協約法第6條，目前郭芷嫣仍在接受公司內部調查及司法調查，若工會認為懲處有不合理的地方，將提出不當勞動裁決。

外傳目前許多組員在郭芷嫣事件後有退會念頭，周聖凱表示，目前尚未掌握精準要退會的人數，但依桃空職工章程規定，只有會員是轉職、退休、離職等情況下退會，才可退費。

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