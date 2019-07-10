郭芷嫣揚言「飛機餐加料」工會道歉：第一時間沒搞清楚
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桃園市空服員職業工會幹部與會員代表針對工會幹部郭芷嫣爭議言論事件舉行記者會說明，並對社會大眾鞠躬道歉。（記者廖振輝攝）

桃園市空服員職業工會幹部與會員代表針對工會幹部郭芷嫣爭議言論事件舉行記者會說明，並對社會大眾鞠躬道歉。（記者廖振輝攝）

2019-07-10 11:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員郭芷嫣因在社群網路言論涉及在機師飛機餐點「加料」，工會第一時間稱遭「冒用」，隨後郭本人又坦言是本人所言，引起軒然大波。桃園市空服員職業工會今天召開記者會向社會大眾鞠躬道歉，對於第一時間未盡完善調查責任，致查證不周、說明有所不清之處，予以致歉。

工會表示，本會理事郭芷嫣在11E空服員同事私人Line群組發出爭議言論的時間為7月7日下午2時，於7月7日晚間遭截圖外流，當時多數工會幹部因剛結束罷工多在休息。7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」訊息，已經蔓延開來，同時間也有非常多掛有郭芷嫣暱稱與頭像的Line截圖在網路上流傳。工會當時詢問郭芷嫣本人，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖。

工會表示，針對當時工會未盡調查責任，未取得郭芷嫣Line群組完整對話脈絡，沒有在第一時間代郭芷嫣說明清楚其發言內容與脈絡，導致社會誤解，深感抱歉。工會當時選擇緊急接受聯訪，主要也是因為不希望社會大眾誤以為霸凌是工會決議的方針，才特地澄清郭芷嫣的發言並不代表他本人有霸凌意圖，更並非工會方針，也向社會大眾承諾工會將朝愛、包容、尊重與溝通的四大原則修補勞勞關係，也會以此約束工會成員。這樣的立場，至今未改變。

工會監事曲佳雲坦言，郭芷嫣言行確實有不當地方，工會也呼籲並提醒會員注意禮貌、尊重，盡量把情緒恢復最正常的狀態，也希望公司能公平公正調查，讓公司盡快回到好的軌道上。

今見董、總座 工會：交流跟修復關係

針對長榮航空董事長林寶水及總經理孫嘉明分別在上、下午找工會會員面談，是否會擔心被視為被公司摸頭？曲佳雲表示，樂見勞資雙方有溝通的平台管道，工會認為這次的會面是交流跟修復關係，且工會的成立也是為了增進勞工權益，不是為了引戰跟好戰，不得已走到這步，造成工會、公司兩敗俱傷，也非工會所樂見。

工會強調，不僅公司重視飛安，工會也很重視飛安，並會嚴守飛安原則。工會也知道，外界很擔心加料，但工會要澄清，該言論是在私人群組，加上組員比較情緒，但實際上沒有人會心地這麼壞想要加害於無辜的乘客。

至於工會是否會將郭芷嫣的處置視為是長榮秋後算帳？工會副秘書長周聖凱表示，當初和平協議內容是公司在協議3年內不得違反工會法第35條跟團體協約法第6條，目前郭芷嫣仍在接受公司內部調查及司法調查，若工會認為懲處有不合理的地方，將提出不當勞動裁決。

外傳目前許多組員在郭芷嫣事件後有退會念頭，周聖凱表示，目前尚未掌握精準要退會的人數，但依桃空職工章程規定，只有會員是轉職、退休、離職等情況下退會，才可退費。

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  • 工會理事李瀅（圖）代郭芷嫣宣讀聲明。（記者廖振輝攝）

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