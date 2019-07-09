放話「機長飛機餐加料」 警方將傳喚長榮郭姓空服員到案說明

2019-07-09 13:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空罷工空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，涉嫌在Line群組放話要在機長飛機餐加料，昨天晚間長榮航空已派法務人員至蘆竹警分局南崁派出所完成筆錄，警方將在傳喚郭芷嫣到案說明後，全案依違反民用航空法函送桃園地檢署繼續偵辦。

近日長榮空服員的罷工行動落幕後，有讀者向本報投訴，郭女在公司同梯的Line群組中放話「不電落跑的電誰」、「中途跳船，電爆」，讓人覺得態度相當囂張，後續又流出，郭女疑因不滿長榮機師在臉書上的發文，在群組加碼放話，「80列車，已啟程」、「Entree （飛機餐）要被加料的人」，引發飛安疑慮，產生恐慌。

消息一出，桃空職工先以郭「被IT高手盜圖」試圖滅火，不料輿論譁然，桃空職工昨天又大動作召開記者會，再度澄清郭女是被盜圖，不過聲明又指出，「工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，意即所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有」，言下之意，也間接證實郭女確有傳訊，只是還沒回公司上班，還沒霸凌；然而今天凌晨，郭女透過桃空職工臉書發出聲明致歉，坦承訊息確為其本人所言，但並無霸凌意圖，未來也絕對尊重工會愛、包容、尊重、溝通等四大原則。

據了解，昨晚長榮航空法務人員在派出所製作完筆錄後，警方先用電話連繫郭芷嫣，但聯繫不上，警方將依規定寄送通知書，由於不知道郭芷嫣的居住地，警方會將通知書交給郭芷嫣父母或是長榮航空代為轉交，全案將在郭芷嫣到案說明後，依違反民用航空法函送至桃園地檢署偵辦；由於此為全國矚目事件，桃檢也先以電話表達關切，要求警方加速偵辦。

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