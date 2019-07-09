自稱機師餐點「加料」是玩笑 郭姓工會幹部深夜急道歉

2019-07-09 00:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會郭姓幹部在長榮空服員內部LINE群組揚言要在機師飛機餐「加料」，遭長榮航空認為有影響飛安之虞，祭出停飛處分。郭姓幹部9日凌晨0點24分透過桃空職工臉書代為發出600字聲明，她表示，針對要在機師飛機餐「加料」的言語「並非表示『我』有要加害該名員工的意圖」，此句純為玩笑話，我也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

桃空職工臉書深夜代郭姓空服員發表聲明，並檢附多張LINE群組對話截圖，盼說明真相。郭姓空服在聲明中表示，針對近日在網路出現眾多爭議性發言，感謝工會第一時間出面說明，未來也會尊重工會愛、包容、尊重、溝通等四大原則，不會再徒生事端。

坦言自己所為 打臉工會「頭像冒用」說

郭姓幹部表示，在群組裡說出徐姓機師是「entree（飛機餐）要被加料的人」確實是她本人，但還原對話脈絡，當時是在向其他組員表示，該名機師的霸凌言論不妥，鼓勵大家投訴至信箱，最後因為情緒激動才脫口而出說是「entree要被加料的人」。

郭姓幹部強調，這句話並非她本人有要霸凌的意圖，純粹是玩笑話，但自認有不當之處，造成社會誤解，感到抱歉。

由於郭姓幹部在群組疑似霸凌的對話截圖流出後，工會第一時間就跳出來護航，更指稱郭姓空服員頭像遭到冒用。不過郭姓空服員這篇聲明等於是直接承認是自己所為，並未遭冒用。

郭姓工會幹部聲明全文：

一、 我是郭芷嫣，首先，針對最近網路上已出現眾多冒用「郭芷嫣」頭像與暱稱之爭議性發言，感謝工會在第一時間出來說明。

我本人並無霸凌意圖，在未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。

二、 另外必須澄清的是，在第一時間於「11E」群聊裡出現之「entree要被加料的人」等言語確為我本人所言。然而，還原line群對話脈絡，當時大家是針對公司某位員工對工會過激言論進行討論，我除了表示該名員工此番霸凌言論不妥，更鼓勵大家將之檢舉至「反霸凌」信箱，然而，在討論過程中，也因為情緒過激，在有人詢問員工是誰時，脫口而出說是「entree要被加料的人」。

此句發言並非表示「我」有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話，我也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

三、 正如同大家在群聊裡反覆提及，現在公司各部門相互對立仇視的情形相當嚴重，本人在整段連續的對話中，也表示「不是要鼓勵組員當鬥雞」。

而是希望公司也可以制止其他部門員工有霸凌或造成對立之行為。而本人在此氛圍下各種情緒過激的不當發言，本人在此致歉，也向大家承諾，未來不會有任何霸凌他人、影響飛安的行為。

四、 對此事件引發的風波與困擾，本人深感自責，但本人也坦然接受公司調查，並依法提出說明與主張相關權益。

桃園市空服員職業工會臉書貼文：

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