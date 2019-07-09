放話「加料」的郭姓空姐GG了？ 長榮：司法調查期間轉任地勤

2019-07-09 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市空服員職業工會郭姓幹部在長榮空服員內部LINE群組揚言要在機師飛機餐「加料」，遭長榮航空認為有影響飛安之虞，祭出停飛處分，郭姓幹部也在今晨發出聲明致歉，稱是玩笑話，長榮航空指出，在調查期間，郭女將會轉任地面勤務。

桃園市空服員職業工會郭姓幹部，日前透過line放話，稱要「電爆」罷工中途落跑者、在機長食物中「加料」引發風波，郭女在今晨透過桃空職工臉書代為發出600字聲明，她稱要在機師飛機餐「加料」的言語純為玩笑話，「並非表示『我』有要加害該名員工的意圖」，但也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

因其爭議言論恐有影響飛安之虞，長榮航空昨立刻報警處理，同時祭出停飛處分，今再發聲明表示，該案目前已由警方進行調查進入司法程序，待調查結果出爐後，長榮航空將依相關法令及公司內部管理規則辦理，郭姓空服員於調查期間，將會改為地面勤務。

長榮航空聲明全文：

長榮航空對於媒體報導有關桃空職工郭姓幹部在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司昨（8）日晚間已經到桃園蘆竹分局蘆竹派出所報案。雖公司報案後該名郭姓幹部於深夜透過桃空職工臉書發出書面聲明，但桃空職工鄭雅菱秘書長昨日上午召開記者會，公開表示「網路上有非常多冒用幹部，或者是冒用主要、核心幹部的頭像，圖像跟名稱來散播不實的謠言」，因此長榮航空對於郭姓幹部聲明的真偽，不予置評。

長榮航空對於飛安的要求絕不妥協，該案目前已由警方進行調查進入司法程序，待調查結果出爐後，長榮航空將依相關法令及公司內部管理規則辦理，郭姓空服員於調查期間，將會改為地面勤務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法