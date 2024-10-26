台東河川清淤需5億元 卓榮泰允籌措經費補助

行政院長卓榮泰今天視察花東鐵路雙軌化工程時，允諾籌措經費補助台東河川清淤。（記者黃明堂攝）

2024/10/26 16:26

〔記者黃明堂／台東報導〕山陀兒颱風在台東降下豪雨，大量洪水挾帶泥沙淤積河川，行政院長卓榮泰今天到台東視察時，縣長饒慶鈴當面爭取中央補助經費，預計投入5億元進行河川疏浚，卓揆允諾協調部會盡量籌措經費，並強調防洪治水只有中央與地方通力合作才可以把人民痛苦降到最低，希望在明年汛期前疏解。

饒慶鈴說，台東縣管河川及野溪約有260多條，10月山陀兒颱風為台東帶來破表雨量，造成太麻里溪、卑南鄉木瓜溪等多處河道土石大量淤積，依現行規定無法把清淤計畫列入颱風災損復原申報中；但如果堆積在河道中的土石不趕快清除，明年汛期來又恐發生重大危害。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴說，整個清疏所需經費就要5億元，但縣府經費實在有限，她希望行政院能夠出手協助，縣府會想辦法自籌1億元，請中央幫忙，支持台東約5億元的河道清淤經費。

卓榮泰表示，過去政府從前瞻到8年8百億元的治水過程中，做了很多防洪治水的計畫跟建設，但去年凱米及今年山陀兒颱風，仍造成災情，防洪治水百密仍必有一疏，若未來再加一些防治工程及經費，把這一疏補起來，未來可預見的災害，就會大幅降低。明年再增加159億元、共555億元防洪治水預算，系統性把台灣需要的地方優先防治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法