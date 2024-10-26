舊公寓暗藏「磁磚陷阱」？1歲童一腳踩空掉地下水池

公寓一樓僅用磁磚覆蓋的「隱藏陷阱」。（圖片擷取自Dcard）

2024/10/26 17:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名媽媽近日在Dcard發文，驚曝1歲4個月大的兒子在自家公寓一樓踩到「隱藏陷阱」，竟瞬間消失在磁磚下，墜入180公分深的地下水池！這名媽媽在貼文中描述，當天帶著孩子回家，因認為一樓沒什麼危險，未特別牽著孩子的手，沒想到孩子走到轉角處，一腳踩在磁磚上後突然消失，讓她嚇得心跳加速，連忙跳入洞中尋找。

根據該則貼文，當母親縱身跳進洞中後發現裡面積水及腰，光線昏暗難以看清，她焦急搜尋數秒後，才看到兒子側身漂浮在左側水面上，嚇到不敢發出聲音也不敢動彈。所幸孩子並無明顯外傷，僅小聲啜泣，而回家後疑因驚嚇過度，半夜發燒，還好送醫檢查後也並無大礙，但讓孩子意外落水還是使母親心疼不已。

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這名母親事後撥打1999求助，相關單位到場後在洞口設置警示帶並覆蓋木板，並警告若房東未處理，可能封閉整棟建築。此事在網上引發熱議，網友紛紛批評老舊公寓的安全隱憂，直言「這樣的居住環境也太可怕了吧！」、「這個洞到底是什麼…」、「如果下面有尖銳的物品或剛好摔到哪兒，後果不堪設想」或驚呼，「我看到裡面的鐵條真的是捏把冷汗，還好沒有受傷」、「要好好注意孩子的心靈，他可能受到極大的創傷」。

而也有見多識廣的網友針對該現象替大家解惑，「感覺是公寓的蓄水池，我家公寓一樓也有一個洞，自來水會抽到這個蓄水池，然後再抽到頂樓水塔，洞口就差不多這樣一個人的大小，用來維修用。」

深度達180公分的地下水池。（圖片擷取自Dcard）

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