放話機長飛機餐加料 郭芷嫣：精神狀況不好 改天做筆錄

2019-07-09 18:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空罷工空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，涉嫌在LINE群組放話要在機長飛機餐加料，她原訂今天下午4點半到案說明，後又致電向警方說「精神狀況不好」，擇日再做筆錄。

長榮空服員的罷工行動落幕後，紛擾不斷，先是有讀者向本報投訴，郭女在公司同梯的LINE群組中放話「不電落跑的電誰」、「中途跳船，電爆」，讓人覺得態度相當囂張，後續又流出，郭女疑因不滿長榮機師在臉書上的發文，在群組加碼放話，「80列車，已啟程」、「Entree （飛機餐）要被加料的人」，引發飛安疑慮，造成恐慌。

消息一出，桃空職工先以郭女「被IT高手盜圖」試圖滅火，不料輿論譁然，桃空職工昨天又大動作召開記者會，再度澄清郭女是被盜圖，不過聲明又指出，「工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，意即所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有」，言下之意，也間接證實郭女確有傳訊，只是還沒回公司上班，還沒霸凌；然而今天凌晨，郭女透過桃空職工臉書發出聲明致歉，坦承訊息確為其本人所言，但並無霸凌意圖，未來也絕對尊重工會愛、包容、尊重、溝通等四大原則。

長榮航空昨晚以「茲事體大、影響飛安疑慮」，派法務人員至蘆竹警分局南崁派出所完成筆錄，據了解，昨晚長榮航空法務人員在派出所製作完筆錄後，警方起初聯繫不上郭芷嫣，今天下午雙方聯繫後，約定下午4點半到案說明，不料，郭女又突然親自致電向警方說，自己精神狀況不好，今天不會過去做筆錄，而全案也將在郭芷嫣到案說明後，依違反民用航空法函送至桃園地檢署偵辦；由於這是全國矚目事件，桃檢也先以電話表達關切，要求警方加速偵辦。

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