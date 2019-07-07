獨家》嗆「電爆」長榮罷工叛逃者？工會幹部遭停飛

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮罷工甫落幕，但空服員內部卻十分不平靜，不少未參與罷工或中途回家的組員都擔心會遭罷工組員鬥爭及清算，今晚網路更流傳桃空職工長榮分會幹部郭姓空服員在空服內部LINE群組揚言要「電爆」中途落跑的組員。長榮航空稍早指出，7/10起將停止郭員的飛行勤務，改為地面勤務。
長榮航空發出訊息，已經轉知管理調派，由於郭姓空服員的激烈霸凌言行非常明確，明天會由管理下異動單給調派，7/10起暫停該員飛行勤務，改地面勤務，同時收集郭員所有霸凌證據約談。
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〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮罷工甫落幕，但空服員內部卻十分不平靜，不少未參與罷工或中途回家的組員都擔心會遭罷工組員鬥爭及清算，今晚網路更流傳桃空職工長榮分會幹部郭姓空服員在空服內部LINE群組揚言要「電爆」中途落跑的組員。長榮航空稍早指出，7/10起將停止郭員的飛行勤務，改為地面勤務。
長榮航空發出訊息，已經轉知管理調派，由於郭姓空服員的激烈霸凌言行非常明確，明天會由管理下異動單給調派，7/10起暫停該員飛行勤務，改地面勤務，同時收集郭員所有霸凌證據約談。