澄清郭姓幹部LINE頭像遭冒用 工會：將以4大原則約束會員

2019-07-08 11:54

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嗆「電爆」長榮罷工叛逃者？幫老外擦屁股的空姐傳遭停飛

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工才剛落幕，昨卻在網路流傳一張桃空職工郭姓幹部在空服員內部LINE群組揚言要「電爆」罷工叛逃者；工會秘書長鄭雅菱今天上午召開記者會表示，她已跟郭姓幹部本人確認，網路流傳截圖並非她本人，而是頭像遭到冒用，郭本人也沒有霸凌意圖；工會將以愛、溝通、尊重、包容四大原則，約束工會成員，希望罷工結束後，員工關係可以朝向健康穩定方向發展。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，罷工已告一段落，目前工會的方針，對公司，可以盡快進入協商階段，也盡快修補跟公司的勞資關係；對員工，則是愛、溝通、尊重、包容為四大原則，也會透過這四項原則約束工會成員，希望未來員工關係朝健康穩定，並希望有更多員工加入工會，朝提升勞動條件去發展。

鄭雅菱說，針對網路謠傳有工會幹部回去上班要電爆學妹的消息，現在網路有很多冒用主要核心幹部頭像跟名稱，散播不實謠言，我也詢問過郭姓幹部本人，郭表示沒有要霸凌未參與罷工組員的意圖。鄭雅菱強調，罷工事件已落幕，回去工作也要秉持工會主要原則，不要再造成勞資、員工之間的傷害及不信任。

媒體問及，對於幹部頭像遭冒用，是否會採取法律行動？鄭雅菱表示，工會還在了解事實跟調查階段中。至於外傳長榮航空已暫停郭姓幹部的飛行勤務，鄭雅菱表示，希望長榮航空不要因為謠言進行懲處，相信長榮航空不會在和工會簽定團協後，互相約束和平義務後刻意挑起紛爭。

鄭雅菱表示，工會昨起三天在罷工棚發還三寶，昨天已完成首波發放作業，已發放將近800份三寶；並呼籲組員在今天12點之後盡速來領取三寶，讓工會盡快發完。工會也將在這兩天清理罷工棚、舞台。

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