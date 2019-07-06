長榮勞資協議：暫以空班取代曠職 漸進恢復優待機票

2019-07-06 22:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會今天簽定團體協約，不過，對於曠職空服員及長榮航空5月8日公告，雙方有私下達成協議。長榮航空表示，27位空服員曠職懲處案，暫以空班取代曠職，後續成立調查委員會進行調查。針對5月8日公告案，罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票；參加罷工員工採漸進式恢復優待機票。

18名空服員報到服勤，又中途參與罷工，長榮航空日前記上曠職；另有部分航班有空服員同樣有報到後參與罷工情況，總計有27名空服員在罷工期間遭記曠職懲處。不過，今天雙方私下有達成協議，暫以空班取代曠職，成立調查委員會。

對於今年5月8日，為因應桃空職工可能發起罷工行動發布公告，誠實告訴所有員工，公司將面對的嚴峻挑戰，讓員工有心理準備可能會發生之情況，內容包含若發生罷工導致公司獲利大幅下滑甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請與使用員工優待機票，暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限等。桃空職工以長榮回覆工會提出禁搭便車條款時，都說差別待遇有危飛安，認為公司在福利上也不應差別待遇為由，最終長榮同意參加罷工員工於罷工結束後1個月，可先恢復聯航（非長榮及立榮）優待機票使用；罷工結束後2個月內，另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度、辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票。

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