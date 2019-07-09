5歲女坐博愛座 遭60歲阿婆罵哭

2019-07-09 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕博愛座爭議又起！一名女網友在臉書PO文表示，她5歲的女兒和婆婆搭公車時坐在博愛座，遭一名乘客飆罵，就算祖孫換位置他還不肯罷休，女兒還因此被罵哭，她貼文「想請問大家遇到這種事會怎麼處理？」，文章發出後，立刻引起網友熱議。

女網友昨天（8日）在臉書「新竹爆料公社」發文表示，女兒當日早上坐上開往新竹的公車，一上車就遇到一名約60歲的老阿婆指著她女兒狂罵「妳沒資格坐，只有我有資格才能坐」；阿嬤帶著她女兒換到別的位置後，老阿婆還是繼續大罵，甚至女兒被罵哭後，還斥「哭什麼哭」！

女網友不滿表示，「我女兒都已經讓座給妳了，為什麼還要繼續罵，罵完又在那邊說，這邊給妳坐，我要去坐那邊高的位置」。她認為此事十分誇張，也致電客運詢問，不過得到答覆「監視器要警察局給公文才可以看」。女網友也請問，「想請問大家遇到這種事會怎麼處理」？

文章PO出後，立刻引起熱議，不少網友紛紛表示「沒修養！」、「支持罵回去，這種人只會怕比他兇的人」；不過也有網友說「多一事不如少一事」、「忍忍就過了」、「忍氣吞聲保平安，惡人自有惡對頭」。女網友今晚該文章中回覆，很謝謝大家為她女兒打抱不平，「先代替我女兒跟大家說聲謝謝」。

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