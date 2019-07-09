年產值17億！ 侯友宜體驗一日筍農 協尋通路創造雙贏

2019-07-09 19:01

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到三峽區插角里綠竹筍集貨場關心產銷狀況，現場當起一日筍友並介紹挑選「上筍」的訣竅。他表示，6到9月是綠竹筍的盛產季，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，成為新北市重要的綠金產業，除了農友的技術品質提升，市府協助尋覓好的通路和制度，成功打響新北健康三寶綠竹筍的名號。

侯友宜在農友的帶領下親自分別理貨、預冷、裝箱等過程，還大家介紹挑選竹筍「白、彎、矮、肥」，大讚綠竹筍甜又多汁。他表示，「先創通路，再開農路」一直是市府在新北農業打拚的理念，尤其三峽綠竹筍在農會的輔導下，維持高品質，協助銷售通路。

台灣省青果運銷合作社總經理曾詠松表示，三峽過去產桶柑，近幾年開始轉型栽種茶葉和竹筍，而三峽綠竹筍有「梨仔筍」的美名，為了協助分級共同運銷，特別成立台北分社插角集貨場，於產季期間每周一至六收購在地農友生產最得時的綠竹筍，每日的處理量大約3千至5千台斤。

農業局表示，除了三峽區之外，八里區及五股區農會也有兩個綠竹筍晨間直銷中心在營運，收購當地最新鮮的綠竹筍，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房 - 採筍一日遊」，讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣，還能在田間自己做美味的料理。

另外，為了推廣綠竹筍美食料理，農業局也與產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。

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