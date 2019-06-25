新北綠竹筍鮮上市 變身披薩、筍麵創意料理

2019-06-25 12:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年6至9月是新北健康三寶綠竹筍的盛產季節，新北市農業局推廣「吃當地」、「吃當季」、「吃當令」，連鎖蔬食餐廳業者運用本地食材入菜，推出「綠竹筍祭」創意料理，希望讓顧客享用當季的新鮮好滋味。

農業局長李玟指出，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」等特性，新北綠竹筍種植面積全國最大，約2328公頃，年產量1萬2757公噸，近年品質及價格穩定，每年創造約17億元產值。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，適逢綠竹筍產季，蔬食連鎖Buffet「果然匯」板橋遠東百貨店與市府農業局及地區農會合作，推出「新北綠竹筍祭」，研發多款創意料理，包括「綠竹筍披薩」、「越式鮮筍米捲」、「雪蓮果紅油嫩筍」、「松露細筍麵」、「綠竹筍田樂燒」等，呈現綠竹筍的清甜爽口。

農業局林務科長黃嘉文表示，目前綠竹筍平均價格每台斤150元至180元，品質上等的可達每台斤200元，挑選綠竹筍的原則是「白、彎、矮、肥」，筍農都是清晨採筍，民眾買回家後應立即煮熟，避免纖維老化，影響口感，處理方式可用小火煮20至30分鐘再加蓋燜熟，或是以電鍋在外鍋放3碗水蒸煮，待涼後放冰箱可存放1週。

民眾想要買好吃的綠竹筍，八里區及五股區農會營運的2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，青果合作社在三峽插角的綠光水岸民宿旁，也有一處綠竹筍共同運銷站，其他農會則輔導筍農自產自銷，若有需要可洽詢各農會。

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