三峽女筍農技壓群雄 獲頒新北筍王殊榮

2019-07-07 19:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕現值綠竹筍產季，新北市府與產區農會周末在台北市希望廣場辦理展售會，7日下午舉辦「2019新北筍王爭霸戰」頒獎典禮，由女性農友、三峽五寮筍農吳鑲庭奪冠，更將和國宴金牌御廚「水蛙師」張和錦合作，與「水蛙師」於桃園市龜山區的餐廳「奇真會館」簽訂合作意向書，製成多款創意綠竹筍料理。

吳鑲庭說，產季期間每天凌晨2點多就與同是產銷班員的丈夫呂瑞哲上山挖筍，天亮再到中和民享市場販售，自產自銷，而園區原本採慣行農法，有感於農藥、殺草劑對於環境及自身健康的影響，因此改採有機栽種，讓人吃得放心、開心，自己才能安心。

呂瑞哲參加多次綠竹筍評鑑比賽，獲獎無數，但總是和冠軍擦身而過，今年改由妻子吳鑲庭代夫出征，不但拿下三峽筍王，今年更在新北筍王爭霸戰力退新北各區高手，讓兩夫婦很驚喜。

新北市農業局表示，八里及五股區農會營運的2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，青果合作社在三峽插角、綠光咖啡民宿旁也有綠竹筍共同運銷站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾可洽各產區農會選購。

另外，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房-採筍一日遊」，讓民眾體驗採竹筍的樂趣，在田間製作美味料理，至各產區22家的指定餐廳消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。相關資訊可至「2019新北綠竹筍推廣來去新北找好筍」查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法