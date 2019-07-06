侯友宜探訪礦工耆老 要擦亮瑞芳招牌

2019-07-06 21:44

〔記者林欣漢／新北報導〕眾人熟知的「貓村」猴硐，假日總是湧進大量遊客尋找貓咪，但在猴硐更具魅力的是煤礦「黑金歲月」，新北市長侯友宜今天前往探訪退休的礦工耆老，他表示，未來將有系統性的文化保存並規畫融合觀光的礦業文化觀光路徑，擦亮瑞芳招牌，帶動地方經濟與觀光發展，打造第二桶金。

侯友宜今天下午偕同文化局長蔡佳芬、觀旅局長張其強來到礦鄉，探訪曾經是全台最大產量的瑞三本坑，以及瑞三本坑旁邊的「煤鄉礦工文史」展示館，侯友宜看到早期礦場的採礦地圖、礦石及工具等，感觸很深。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，為了讓民眾能記住猴硐當年的歷史風華，老礦工們二話不說，將自己的「三千五」老人年金捐獻出來，重新整修「煤鄉礦工文史」展示空間，預計八月十日開幕，希望以後遊客來猴硐遊玩時，可以走進礦工歷史，體會當時的辛勞。

「希望後代能知道煤礦對台灣經濟發展有多麼重要。」周朝南說，現在一般大眾對猴硐的印象只剩下貓，對於礦業輝煌的歷史一無所知，希望能藉由礦工們私人收集的煤礦產業文物，讓大家對礦業能夠更進一步的認識，並期望以後能有適合的地點成立礦工紀念館，希望未來猴硐給大眾的印象不是只有「貓村」，而是「煤礦村」。

侯友宜表示，新北市具有豐富的礦業文化與歷史遺跡，新北市政府未來將透過有系統性的文化保存並規畫融合觀光的礦業文化觀光路徑，透過新北學的建構、地方創生計畫以及在地觀光升級三大面向，推動台灣礦業文化資產的保存與地方活化工作，並將歷史記憶與在地生活連結，一同擦亮瑞芳招牌，帶動地方經濟與觀光發展，打造第二桶金。

市府表示，將珍貴的礦業文化資產保存下來是最重要的一項工作，目前先將當時礦業的歷史資料數位化保存，讓以後的後代們能繼續看到這些具有歷史價值的礦業文物，未來會朝向結合原有猴硐觀光，進而帶動在地礦業觀光發展，讓猴硐不只是只有貓咪可以欣賞，還有具有歷史意義的礦工故事們，一起豐富瑞芳。

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