蘇嘉全讚五股綠竹筍台灣第一 立委PK徒手剝筍殼

2019-06-27 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕為了推廣新北市五股區觀音山綠竹筍，立委林淑芬等人結合五股農會，今於立法院舉辦推廣活動，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及多位民進黨立委均熱情捧場；蘇嘉全盛讚「五股區的綠竹筍絕對是台灣第一名的竹筍」，現場還規劃「徒手剝筍殼」比賽，由民進黨立委吳玉琴脫穎而出，榮獲立委組第一名。

蘇嘉全說，竹筍是一門學問，農民用最好的農產品，讓我們吃了更加健康，沒有不推廣的理由，竹筍對我們的腸胃消化系統非常有幫助，這在很多文獻資料中都有記載，五股區綠竹筍的甜度，快要跟水果的甜度能夠比較，「五股區的綠竹筍絕對是台灣第一名的竹筍」。

立委林淑芬表示，五股觀音山因地屬火山灰質型態，礦物質養分豐富，得天獨厚的氣候與土壤，以及筍農的用心，造就了五股鮮甜的綠竹筍，甚至成為國宴指定食材。每年產期可自5月到9月，其中6月是最佳產期，這段時間產出的綠竹筍都屬高品質。趁著立院臨時會期間，向大家推薦好食材。

林淑芬說，用刀子去筍殼不稀奇，為了建立大家的食材感知，特別規劃「徒手剝筍殼」比賽，邀請委員們感受筍殼的觸感；現場由民進黨立委江永昌、呂孫綾、吳玉琴、陳曼麗、鍾孔炤、王榮璋等人較勁，最後由吳玉琴率先拔得頭籌，快速剝除筍殼，並完美保留了兩顆竹筍的筍尖，拿下第一名，獲得5斤的綠竹筍。

農委會副主為陳駿季指出，這個竹筍看起來就像一個「讚」，要有好的竹筍，除了要有很好的地理環境之外，更重要的是農民的愛心要在裡面，竹筍才會甜，新北市綠竹筍一年的產值約17億，產值非常高，雖然它的面積只有2300多公頃，但新北市裡產區品質最好的就是五股，且不用化學農藥，民眾可安心食用。

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