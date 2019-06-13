寶山綠竹筍上市！「everyday」最好吃

2019-06-13 21:19

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣寶山鄉的綠竹筍上市了！寶山鄉農會今天特別舉辦評鑑比賽，評審代表、桃園農改場助理研究員許龍欣說，寶山的綠竹筍甜度不僅是今年各評鑑會最高，嫩度也一級棒。他們就綠竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等綜合評比，農友徐石源拿到特等獎。而新城村村長鄧同君的妻子林鳳琴繼前年之後再拿「甜筍王」美名，糖度高達7.4，這也是鄧同君夫婦5年來的第3次，把「甜筍王」頭銜抱回家。

鄧同君說，要種出賣相好看、又超甜的竹筍，除了種植地點、管理功夫都很重要。以他的經驗，黃泥地種的竹筍會比沙地種的甜。而土翻鬆後，竹筍比較容易冒出頭，外觀自然就會長得比較漂亮。

所以每年農曆10月起，他會花1個月整理竹林，先是疏伐老竹，讓每叢只保留3棵，這樣新竹才有機會冒出頭，獲得充分的養分長大。

接著他替竹子翻土，讓土壤得以曬太陽，做第一次的殺菌防病蟲害，之後趁把土覆回機會，把摻有殺菌功效的苦茶油粕的有機肥施下，土壤肥份增加，又可再度殺菌除蟲。

林鳳琴說，為了呵護竹筍不讓蟲咬，她還會把竹子的枝葉修剪得比較高，耕作方便，也避免病蟲害靠近新筍。真的再碰上，她就直接用手抓掉，不噴藥。

許龍欣說，要挑選好吃的綠竹筍，鎖定沒有出青，且彎、矮、胖、白的「everyday」就沒錯。這也是他們評鑑的第1關。

通過「外貌協會」以貌取「筍」的考驗後，他們會切開看綠竹筍的肉質和色澤。接著再以機器檢測柔嫩度和糖度，前者的檢測數字越大就越老越硬。

許龍欣說，寶山綠竹筍的肉質都很細白鮮嫩，檢測質大約落在6，至於糖度是本季3場評鑑會中最高的。

寶山農會今天也拿綠竹筍為主角做出系列美食供來客品嚐，新竹縣副縣長陳見賢則親自到場頒獎，肯定寶山農友替新竹縣的農特產品爭光。

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