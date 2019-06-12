基隆綠竹筍評鑑 陳家人獲獎無數

2019-06-12 13:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市農會今天舉行綠竹筍評鑑比賽，經過外觀、柔嫩度及糖度等項目進行嚴格評比後，由連續5年參賽都獲獎的資深筍農陳德利拿下特等獎殊榮，值得一提的是，陳德利的姪女陳燕樺也拿到壹等獎，陳燕樺前年曾得到特等獎，去年特等獎則是由陳燕樺的姐姐陳素卿拿到，一家獲獎無數。

今年是基隆市農會第20年辦理綠竹筍評鑑，有31名筍農報名參賽，基隆市綠竹筍栽培面積近150公頃，年產量約600公噸，產期5月到10月，盛產期則在6月到8月間，評審依據外觀（25％）、色澤（20％）、柔嫩度（25％）、糖度（15％）、重量（15％）等標準進行評比。

比賽結果，陳德利的綠竹筍在色澤項目拿下滿分，以總分96.1分拔得頭籌拿下特等獎；陳文欽、李添財兩人在色澤、柔嫩度皆拿到滿分，以些微差距得到頭等獎；壹等獎則由陳燕樺、滕秀杰、連雲獲得。

陳德利參賽5年來，每年都獲獎，陳燕樺是陳德利的姪女，她去年也得到壹等獎，前年特等獎，陳燕樺參賽10年來，只有第1年沒得獎；陳燕樺姐姐陳素卿也是去年特等獎得主，陳家人可說是基隆綠竹筍評鑑的最大「贏家」。

基隆市農會表示，今年受氣候影響，綠竹筍生長較以往慢一點，產量也比往年同期少了一些，目前市場零售價每台斤160元上下，希望接下來不會有颱風侵襲，讓綠竹筍順利成長收成。

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