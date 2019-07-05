垃圾堆了2萬噸 草屯公所哀嚎：堆置場快爆了

2019-07-05 18:10

〔記者佟振國／南投報導〕垃圾到底還要堆多久？今年已過了大半，但南投縣草屯鎮今年堆置的垃圾都未外運處理，除了壓縮封膜打包7000噸，還有1萬3000噸的垃圾山，堆置場快爆了！縣府環保局無奈地說，全台焚化爐陸續面臨整改期，無法有效處理垃圾，現階段中央仍要求南投縣持續將垃圾打包暫存，最近又發包5400多萬，將儘速協助鄉鎮公所打包垃圾。

南投縣沒有垃圾焚化爐，全縣13鄉鎮市每天約產生250噸垃圾，必須外運焚化處理，近幾年只要碰上外縣市的焚化爐歲修，南投縣的垃圾處理就拉警報，來不及消化的垃圾只能暫時堆置，草屯鎮至今已堆置2萬噸。

草屯鎮公所說，除了縣府補助垃圾壓縮封膜打包7000噸，現在還有1萬3000噸垃圾堆積如山，不少人開車路過國道6號東草屯交流道，遠遠就能看到尖尖的垃圾山，實在不美觀，今年上半年以來，草屯的垃圾都未外運處理，清潔隊堆置場已經快要爆掉了，希望縣府環保局幫幫忙。

環保局則說，目前已非焚化爐歲修問題，全台20多個焚化爐多數已經老舊，效能降低，也陸續面臨20年的整改期，許多機組設備都必須更新，垃圾焚化處理量減少，中央的調度也相對困難，下個月進入用電高峰，焚化爐處理垃圾過程中汽電共生所發電力可轉賣台電，若有增加焚化處理量，將儘量協助草屯鎮垃圾外運處理。

但現階段中央仍要求南投縣持續將垃圾壓縮封膜打包暫存，環保局最近又發包5400萬元，將儘速協助草屯及其他鄉鎮，也希望各鄉鎮市持續推動垃圾減量，共度難關。

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