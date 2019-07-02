誰留下的垃圾？ 古坑前後任鄉長隔空交火

2019-07-02 19:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕古坑鄉垃圾堆積2800公噸，引發前鄉長黃意玲在臉書留言要現任鄉長加油，現任鄉長沈勝騰今天強調，光前鄉長就留下2000噸，他上任半年多來已處理700多噸，孰是孰非？請鄉民論斷。垃圾問題意外引發前後任鄉長論戰。

黃意玲日前在臉書po文，「我親愛的古坑大家長，（高雄市長來了，雲林縣政府團隊開事前會），你認真喔！古坑等著發大財，垃圾先處理好嗎？整個古坑南區（崁頭厝臭味非常臭很重味）；對啦！沈先生戽斗現住斗六市住鄉公所，沒住在這裡崁頭厝，所以沒鼻子聞」，對於古坑崁頭厝雨後空氣有股垃圾酸臭難聞味道，對現任鄉長沈勝騰極盡諷刺。

黃意玲甚至在臉書直接點明，卸任後仍會有不少鄉親向她反應，強調「反應是責任的開始」，還聲稱是「冒著生命危險回應、警察伯伯要保護我」等等，在地方掀起熱議。

黃意玲今天強調，垃圾是整個雲林的大問題，希望現任的縣長和鄉長要努力解決，其他問題她不予置評，若「沈鄉長」還有意見，她歡迎來告。

古坑鄉公所清潔隊長李進益直指，全鄉每月平均產出約240噸垃圾，前任鄉長留下約2000噸垃圾未去化，去年12月沈勝騰上任以來，已轉運輸700餘噸垃圾去化，並加強消毒防臭。

不甘挨悶棍，沈勝騰今天針對全鄉垃圾去化提出說明，強調他根本沒有房子在斗六，戲稱是不是黃鄉長要送他？他還說，雲林縣目前垃圾處理無自主能力，須轉運至外縣市焚化處理，目前鄉內大多數的垃圾都是前鄉長留下來，他上任以來就積極協調盡速處理，盼外界不要混淆視聽。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法