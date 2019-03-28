慘！古坑華山沒遊客 店家關了一半

2019-03-28 18:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院環衛委員會今天在召委劉建國安排下到雲林華山休閒農業區考察，聽取地方多元就業開發方案執行成果報告，並與地方咖啡業者座談，盼能就現況改善，再創華山咖啡風華。

劉建國指出，古坑是台灣咖啡原鄉，2003年第一屆台灣咖啡節開啟古坑台灣咖啡熱潮，持續多年華山因為咖啡成為國內知名景點，咖啡店、土雞城、複合式餐廳一家一家開店，假日時每家店內座無虛席，夜景視野好的店家更是大排長龍，上山道路縣道149線塞車。

隨著超商咖啡普及及其他縣市咖啡競爭，古坑華山遊客銳減，平日幾乎沒遊客，假日也稀稀落落，全盛期華山店家有百餘家，現只剩50多家，劉建國說，如何讓華山咖啡專區風華再現，因此將中央相關單位帶到現場，也聽取地方意見。

咖啡業者張景科說，店家要永續，首先要重視品質，客群才會回流，至於要遊客進來，中斷快20年華山、樟湖到草嶺的舊草嶺公路縣道149甲線要趕快修復。

華山休閒農業區發展協會理事長李契螢則建議，除了現有地方道路、環境亟待改善的部份要儘速修復，也希望中小企業處成立輔導專案，協助華山商圈特色品牌、包裝及行銷，發展華山主題意象、裝置藝術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/