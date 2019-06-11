雲林MT處理垃圾行不行？ 縣長張麗善這麼說

2019-06-11 14:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣議員蔡孟真今天在議會總質疑MT機械處理設備成效不彰，而且無法解決雲林縣垃圾問題；縣府環保局長張喬維表示，MT設備目前仍在測試中，運轉效能已逐漸提升；縣長張麗善表示，短期目標是將燃料棒產出量提高至30%，如果率能無法提升，計畫就會中止。

蔡孟真表示，環保局推出的MT，原預估處理100噸垃圾可產出30%至40％的燃料棒，但今年一月燃料棒僅佔7%、廢料占66%，3月燃料棒產出提升至12%、廢料仍有5成，與預期相差太多。

張喬維表示，雲林縣利用MT處理的垃圾量已達1萬5千噸，其中產出1千多噸燃料棒，其中的500噸曾交由六輕試燒，燃料棒雖然熱值比生煤低，但價格相對便宜，也可減少二氧化碳排放量，可取代生煤。

張喬維也表示，一噸垃圾進入MT中，先處理掉其中30%的水份，會產生10%的燃料棒，砂、金屬及可回收物約10%，剩下的廢料約50%；目前製成的燃料棒RDF5熱值約6千多卡，但鍋爐使用的燃料熱值只需2千多卡，所以未來燃料棒不造粒，熱值會下降到3千多卡，但廢料率會降低至30%以下。

張喬維說明，MT處理一噸垃圾的成本約1907元，產生的50%廢料需委外焚化處理，兩項成本相加費用是2932元，委外處理垃圾費用是2500餘元，目前相差約400元；如果改生產RDF3，生產成本可降低約700元，就比委外處理成本更低，而且減少底渣後續處理問題；這還不包括販售燃料棒後的獲利。

縣長張麗善表示，MT沒有改善之前效率不彰，產生的燃料棒不多，目前製成的燃料棒RDF5不僅耗能而成本高，將改生產RDF3，雖然燃料棒的熱值會降低，可降低生產成本，增加產出的燃料棒，希望未來燃料棒產生的比率可以提高至30%，需焚化處理的廢料降低至40％。

張麗善強調，現在正積極改善MT效率，如果效率無法提升，計畫就會中止，目前已延長3個月的試辦期。

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