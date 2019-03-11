雲林未處理垃圾累積4.3萬噸 要辦鄉鎮垃圾減量比賽

2019-03-11 14:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林全縣累積未處理垃圾量達4.3萬噸，縣府今天舉行垃圾處理會議，除將爭取近8900萬元經費購買高速堆肥機及脫水設備，以減輕廚餘重量外，也將舉辦鄉鎮垃圾減量比賽，以持續降低垃圾量。

縣府秘書長張志銘表示，雲林縣因缺少垃圾最終處理場，垃圾必須委外處理，目前委外處理量仍低於垃圾產生量，使垃圾持續累積，目前全縣未處理垃圾量約4.3萬噸。

依環保局統計發現，目前斗六、西螺及虎尾囤積垃圾量都在萬噸上下，斗南也有5700噸。

張志銘指出，雲林縣目前MT處理「新鮮」垃圾，另舊垃圾則打包包膜封存；環保局表示，MT處理垃圾減量的效能已由過去的35%提高到50%，但每天委外處理的垃圾量僅80噸，還需要設法繼續減量，目前垃圾打包包膜封存委託虎尾鎮公所辦理中。

張志銘強調，因應非洲豬瘟問題，雲林縣廚餘已不養豬，每天產生的廚餘量約68噸，為了降低廚餘重量，已編列近8900萬元經費送議會臨時會審議，如獲通過，將建置3套高速堆肥機及2套廚餘脫水設備，每日可處理約30噸廚餘，減重可達70%。

另為鼓勵鄉鎮市公所推動垃圾減量，縣長張麗善也裁示進行鄉鎮垃圾減量比賽，最快4月開始進行，以該月前兩年平均垃圾量為基準，各鄉鎮與各鄉鎮比，減量獎金直接回饋給清潔隊員；另也會設計其它的獎勵措施鼓勵企業、家戶、學校及社區進行垃圾減量。

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