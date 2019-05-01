雲林垃圾今天起破袋稽查 廚餘的骨頭、魚刺不回收

2019-05-01 08:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天起實施垃圾破袋稽查，針對不透明垃圾袋將抽樣開袋，如果分類不確實，將請民眾帶回重新分類，針對民眾搞不太清楚的骨頭、魚刺是不是廚餘，環保局表示，雖歸類為廚餘，但目前處理設備不足，不回收。各類球類、複合性材質玩具都算一般垃圾。

環保局表示，一般垃圾就是無法回收再利用的垃圾，包括洗筷、吸管、紙尿（片）、衛生紙（棉）、電子發票、砂紙、塑膠光面廢紙、各類球類、複合性材質玩具、餅干零食等複合材質塑膠、布偶、其他布類物品、魚缸、鏡子、強化玻璃、白板、電話卡、各種筆類、橡皮擦、陶瓷磚瓦等。

生廚餘有果皮、果核、蔬菜類、茶葉殘渣、咖啡渣、蛋殼、魚蝦蟹類殘體、貝類殼、長度15公分以下且直徑1公分以下的樹枝、花草。 熟廚餘就是烹煮過後的食材，回收廚餘應先瀝乾水分後再分生、熟廚餘回收。 動物屍體、茶包及中藥包外包裝、大骨、魚刺等不回收。

資源回收物包括：廢紙、廢紙容器、廢金屬、廢玻璃、廢塑膠、舊衣類、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢照明光源、廢電子電器及資訊物品、廢農藥容器及環境用藥容器、廢輪胎、廢光碟片。

清潔隊不收的回收物有高壓空瓶，如瓦斯瓶（罐）、滅火器，盛裝各類氣體鋼瓶、滅火器應交由原販賣業者逆向回收，並不在清潔隊回收範圍；空瓦斯鋼瓶屬於壓力容器，且用後仍可能殘留瓦斯，故不在清潔隊回收範圍內，宜交由瓦斯行處理。

回收廢紙部分，環保局請民眾除去塑膠封面、膠帶、線圈，釘書針等非屬紙類物品，裝成一箱或打包成一捆，交由資源回收車回收。

舊衣類以可穿著為主，貼身衣物因衛生考量，不回收。

影印機及使用完畢之碳粉匣則由生產或經銷廠商逆向回收為主。

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