校園被亂丟垃圾 校長PO「勸世文」改觀

2019-06-03 13:22

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣馬賽國小夜間及假日常有人進入校園聊天，第二天留下大批垃圾，為學校帶來困擾，校長盧聰賢昨天在臉書貼上「勸世文」，今天發現到校民眾自動把垃圾打包，網友笑稱，PO文內容激發出人性光明面。

盧聰賢昨天貼文指出，「校園可以開放，但每次發現此景，很為學生抱不平，這已經超乎打掃訓練，學校環境清潔人人有責，希望明早不要再看到」，附上學校川堂一片狼藉的照片，畫面中有檳榔渣、裝檳榔汁的塑膠杯、菸蒂，地面上吐滿紅色檳榔汁。

盧聰賢今天一早到校，學校川堂竟然乾乾淨淨，牆角放置一包垃圾，研判聊天者自行整理裝袋，他再度貼文，「可能是網路發揮功用，都要鼓鼓掌，給予肯定，除了繼續追蹤，加裝監視器，也會增加口腔癌警語張貼」。

張姓網友留言，「吃的人自己整理，製造髒亂的人有看你的FB，校長真應該多貼些勸世文」，也有人打趣地說，宜蘭縣國中小學都面臨相同問題，各校校長不妨跟進廣發「勸世文」，請大家不要在校園製造髒亂，若能打動人心，或許可發揮作用。

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